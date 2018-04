Autofahrer schauen gelangweilt aus dem Fenster, Fussgänger warten ungeduldig vor dem Zebrastreifen, Anwohner nerven sich über Fahrer, welche ihre Motoren laufen lassen und unnötig Lärm verursachen. Lichtsignalanlagen sind den meisten ein Dorn im Auge. Umut Selvi (30) aus Hunzenschwil, Geschäftsführer des neu eröffneten Restaurants «Staufener Eck», ist anderer Meinung: «Die Ampel ist ein Segen für uns. Jedes Mal, wenn die Ampel auf Rot steht, schauen mindestens drei Autofahrer bei uns durchs Fenster.»

Am kommenden Freitag öffnet das auf türkische und italienische Speisen spezialisierte Restaurant offiziell seine Türen. Das «Staufener Eck» liegt an der Kantonsstrasse von Lenzburg nach Hunzenschwil, direkt an der Kreuzung zu Staufen. Es steht also genau dort, wo bis Anfang 2016 noch das Restaurant «Freihof» war. Die «Büezer-Beiz» mit ihrem riesigen Parkplatz direkt an der Kantonsstrasse war ganz speziell bei Lastwagen-Fahrern beliebt. Der Staufner Gemeindeammann Otto Moser beklagte damals den Verlust von einem Stück Dorfgeschichte sowie den unaufhaltbaren Beizen-Rückgang. Das neue Restaurant eignet sich nur wenig für Chauffeure – dafür sind die Parkplätze zu klein.

Ein Traum geht in Erfüllung

Umut Selvis berufliche Karriere begann weit weg von der Gastronomie. Nach Abschluss der Schule machte er eine Lehre zum Detailhandelsfachmann bei der Migros. Nebenbei arbeitete er in Restaurants oder leistete Reinigungsarbeiten. Nach einigen Jahren macht er eine Weiterbildung zum Versicherungsvermittler. Im Juni 2016 gründete er die V&U GmbH. Doch das war nur Mittel zum Zweck. Seit er als 14-Jähriger seine ersten Erfahrungen im Gastrobereich gemacht hatte, hat er einen Traum: sein eigenes Restaurant zu eröffnen.

Im Mai 2017 fand Selvi den geeigneten Standort, im Oktober wurde der Vertrag mit der Thavo Immobilien AG abgeschlossen. Für die Immobilienfirma wie auch die Gemeinde hat Selvi nur lobende Worte: «Ich bin selber erstaunt, dass alles so gut geklappt hat. Wir wurden von Anfang bis Ende vom Vermieter und der Gemeinde unterstützt und hatten stets ein gutes Verhältnis zu ihnen.»