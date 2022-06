Staufen/A1 Autofahrerin kommt von der Autobahn ab und durchbricht Wildschutzzaun Eine Automobilistin kam auf der A1 von der Fahrbahn ab, durchbrach den Zaun und landete in der Wiese. Es blieb bei Sachschaden.

Die Autofahrerin landete in der Wiese. Kapo AG

In einem Smart war die 30-Jährige am Donnerstagnachmittag auf der A1 in Richtung Zürich unterwegs. Aus noch unbekannten Gründen geriet sie kontinuierlich nach rechts und kam von der Fahrbahn ab. Der Kleinwagen drückte anschliessend den Wildschutzzaun auf rund 50 Metern Länge nieder und kam demoliert in der angrenzenden Wiese zum Stillstand.

Am Zaun entstand grosser Schaden. Kapo AG

Die Frau blieb unverletzt. Am Auto sowie am Zaun entstand hingegen grosser Schaden. (phh)

