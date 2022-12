Staufen Zum regionalen Wettbewerb traten 169 Chlöpferinnen und Chlöpfer an Tolles Wetter, tolle Stimmung, tolle Organisation: Am regionalen Chlauschlöpf-Wettbewerb in Staufen sind die Besten erkoren worden.

Bewertet werden allgemeines Auftreten, Geisselführung, Stand sowie Regelmässigkeit. cis/Archiv AZ

Sie haben fleissig geübt und begeistert die Chlausgeisseln geschwungen, sind an den Wettbewerben im ganzen Bezirk angetreten. Die besten haben sich – als ein Höhepunkt zum Saisonabschluss – nun am regionalen Chlauschlöpf-Wettbewerb in Staufen eingefunden. Tolles Wetter, tolle Stimmung und tolle Organisation, lässt sich der gelungene Anlass auf einen kurzen Nenner bringen. Bewertet wurden allgemeines Auftreten, Geisselführung, Stand sowie Regelmässigkeit.

Von den insgesamt 169 Chlöpferinnen und Chlöpfern haben sich in ihrer jeweiligen Kategorie an der Spitze der Rangliste platziert: Kategorie 1 (Jahrgang 2013 und jünger, Männer): 1. Janis Eglinger, Möriken-Wildegg; 2. Levin Kamm, Seengen; 3. Fabrice Eglinger, Möriken-Wildegg; Kategorie 2 (Jahrgang 2012/2011/2010, Männer): 1. Lias Eglinger, Möriken-Wildegg; 2. Roman Gross, Rupperswil-Auenstein; 3. Simeon Meier, Dintikon; Kategorie 3 (Jahrgang 2009/2008/2007, Männer): 1. Joshua Schmid, Ammerswil; 2. Marwin Hartig, Ammerswil; 3. Lukas Deubelbeiss, Möriken-Wildegg; Kategorie 4 (Jahrgang 2006 und älter, Männer): 1. Marcel Wüst, Rupperswil-Auenstein; 2. Cyril Anner, Ammerswil; 3. Fabian Huber, Hunzenschwil; Kategorie 1 (Frauen): 1. Valerie Jost, Ammerswil; 2. Malena Bregenzer, Staufen; 3. Barbara Niemeyer, Schafisheim; Kategorie 2 (Frauen): 1. Sina Graf, Schafisheim; 2. Samantha Hirzel, Niederlenz; 3. Lara Hilfiker, Dintikon; Kategorie 3 (Frauen): 1. Anina Bolli, Hunzenschwil; 2. Melina Hauri, Niederlenz; 3. Selina Müller, Egliswil; Kategorie 4 (Frauen): 1. Carina Brigger, Niederlenz; 2. Luana Callara, Rupperswil-Auenstein; 3. Simone Becker, Möriken-Wildegg.

Auf den 14. Platz in dieser Kategorie geschafft hat es übrigens Anastasia Volik. Sie ist im März aus der Ukraine in die Schweiz geflüchtet und lebt heute in Othmarsingen, wo sie den Brauch kennen und lieben gelernt hat. Sie habe eine wunderbare Zeit erlebt mit herzensguten Menschen, schreibt sie nach dem Anlass.