Staufen «Wir geben Vollgas»: Erstmals steht ein Co-Präsidium an der Spitze des Staufberglaufs Bis zu 700 Sportlerinnen und Sportler werden erwartet am Staufberglauf am 20. August. Das sind die Besonderheiten und Höhepunkte für die Teilnehmenden wie auch für das Publikum.

Bild vom Start 2022: Die Laufstrecke führt vom Dorf hinaus durch eine abwechslungsreiche Landschaft. Bild: Gerry Frei

Hochsommerliche Temperaturen und strahlender Sonnenschein herrschen laut Wetterprognosen am Sonntag, 20. August. Viel trinken ist also angesagt. Besonders in Staufen, denn auf dem Programm steht der 35. Staufberglauf.

Die Strecke führt vom Schulhaus im Dorf über Feld- und Waldwege und um den Staufberg – kurz: durch eine abwechslungsreiche Landschaft. Angesprochen seien alle, die Turnschuhe besitzen, sagt Irene Fischer. Sie teilt sich die Führung des diesjährigen Anlasses, der zu den «AZ-Goldläufen» gehört, mit Christian Frey. Letzterer wird dann 2024, nach 15 Jahren an der Spitze, zurücktreten. Dieses Co-Präsidium sei eine Premiere, habe es seit Bestehen noch nie gegeben, sagt Fischer. Als weitere Neuheit werde ein neuer Festwirt mit Leidenschaft für das Kulinarische sorgen, sogar mit frischer Pasta vom Foodtrailer vom Lenzburger «Kosthaus».

Viele melden sich erst am Tag des Laufs an

Rund 600 bis 700 Teilnehmerinnen und Teilnehmer jeden Alters werden erwartet, sei es beim Familienlauf über 700 Meter oder beim Hauptlauf auf der zertifizierten und ausgemessenen Strecke über 10 Kilometer. Die Zahlen dürften sich im Rahmen der Vorjahre bewegen, sagt Fischer. «Wir sind zufrieden», stellt sie fest. Viele melden sich erst am Tag des Laufs an, weiss sie. Nachmeldungen sind bis eine Stunde vor dem Start der jeweiligen Kategorie möglich.

Dieses Jahr sei als Besonderheit die Organisation «Regiosport Kollektiv» zu Gast, die Sportlerinnen und Sportler aus der ganzen Schweiz eingeladen habe. «So dürfen wir auch Personen aus Davos begrüssen.»

Ab Freitag wird die Infrastruktur aufgebaut

Die Stimmung im achtköpfigen OK sei super, antwortet Fischer auf die entsprechende Frage. Als langjähriges Mitglied der Laufgruppe Staufberg, die für die Organisation zuständig ist, kennt sie den Anlass bereits bestens. Jeder wisse, was zu tun sei, alle unterstützten einander. «Wir geben Vollgas.» Ohne die vielen freiwilligen, oft langjährigen Helferinnen und Helfer würde es nicht gehen, fügt sie an. «Da sind wir auch immer auf neue Kräfte angewiesen.» Ab Freitag werde die Infrastruktur aufgebaut, nehme das Festgelände Form an. Im Hintergrund sei das OK derweil mit den logistischen Herausforderungen beschäftigt, wie den Anlieferungen der Sponsoren-Give-Aways oder den Einteilungen, sagt Fischer zum Stand der Vorbereitungen.

Am Staufberglauf 2022 hat Seraina Ummel eine Bestzeit realisiert über die klassische Distanz. Bild: Gerry Frei

Sie hofft auf einen tollen und unfallfreien Tag mit motivierten Läuferinnen und Läufern. Bei diesen sei die Stimmung jeweils sehr entspannt. «Alle haben das gleiche Hobby. Es ist, als ob man sich schon lange kennt.» Ihre eigene Nervosität halte sich noch in Grenzen, «da ich weiss, dass ich nicht alleine bin und ein ganzes Team hinter dem Anlass steht», sagt sie. Am Sonntagabend, wenn alles aufgeräumt sei, freue sie sich zu guter Letzt darauf, mit den Helferinnen und Helfern anstossen zu können und – «da spreche ich sicher für alle» – natürlich schon auf den nächsten Staufberglauf 2024.