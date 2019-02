Bis Ende 2020 sollen 4000 Menschen im ehemaligen Bauerndorf Staufen wohnen. Damit wäre die Bevölkerungszahl innerhalb von acht Jahren um 50 Prozent angestiegen. 2016 wurden die ersten 200 Wohnungen im 120'000 Quadratmeter grossen Mega-Quartier Esterli-Flöösch fertiggestellt. In diesem Jahr folgen die Überbauungen «Lindenblick» und «Zelgli» sowie ein Teil der Überbauung «Am Staufberg». Fast alle Wohnungen verkauft Die Überbauung «Lindenblick» zwischen der Aarauerstrasse und dem Chrüzweg besteht aus sieben Mehrfamilienhäusern mit insgesamt 169 Wohnungen. Vier Liegenschaften gehören der Anlagestiftung und Pensionskasse der Helvetia, zwei der Wohnbaugenossenschaft Lenzburg (WGL), und eine ist im Besitz des Autocenters Di Pietro aus Schafisheim. Mit ihrer Investition von 18,5 Millionen Franken will die WGL für preiswerten Wohnraum im Quartier sorgen, wie deren Präsident Charly Suter gegenüber der AZ 2016 erklärte. Die Coop, in deren Nordwestschweizer Regionalausschuss Suter sitzt, beteiligte sich finanziell am Projekt. Mit der Auflage, dass Coop-Mitarbeiter, die sich als Mieter im «Lindenblick» bewerben, bevorzugt werden. Ab April sind die ersten Wohnungen bezugsbereit.

In die Überbauung «Am Staufberg» zwischen dem Chrüzweg und der Alten Bernstrasse mit acht Mehrfamilienhäusern investierte der Generalunternehmer Häberlin AG aus Müllheim 76 Millionen Franken. Die 62 Mietwohnungen in drei Gebäuden sind ab dem 1. Juni bezugsbereit, die 49 Eigentumswohnungen, verteilt auf fünf Häuser, ab dem 1. April 2020. Letztere befinden sich noch im Rohbau, doch schon jetzt sind 42 Wohnungen verkauft. Im Herbst fertig wird die Überbauung «Zelgli» an der Aarauerstrasse mit vier Gebäuden. Die Brugger Reliag AG als Bauherr investiert in das Projekt 40 Millionen Franken. In einem Gebäude sind Gewerberäume untergebracht, bei den anderen drei handelt es sich um Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 63 Mietwohnungen.

Zwischen 1450 und 1770 Franken für 3,5 Zimmer So teuer sind die Wohnungen Das Wohnungsangebot im Staufner Quartier Esterli-Flöösch sei kaum für Bäcker, Metzger und Logistiker. Dies sagte Charly Suter, Präsident der Wohnbaugenossenschaft Lenzburg (WGL), gegenüber der AZ. Damit hat er vermutlich recht, wie ein Blick auf die Preisliste der verschiedenen Überbauungen zeigt. So kostet im «Lindenblick» eine knapp 87 Quadratmeter grosse 3,5-ZimmerWohnung 1770 Franken pro Monat. Die 138 Quadratmeter grosse Attika-Wohnung mit 4,5 Zimmern ist für 2975 Franken zu haben. Die Wohnungen, welche die WGL in derselben Überbauung anbietet, sind denn auch erschwinglicher. Die 3,5-Zimmer-Wohnungen sind schon ab 1450 Franken zu haben, die 4,5-Zimmer-Wohnungen ab 1850 Franken. Doch diese sind alle schon vermietet. Im «Zelgli» kostet eine 85 Quadratmeter grosse 3,5-Zimmer-Wohnung 1660 Franken. Wer eine der letzten noch verkäuflichen Eigentumswohnungen in der Überbauung «Am Staufberg» mit 4,5 Zimmern auf 117 Quadratmeter Fläche kaufen möchte, blättert dafür mindestens 680 000 Franken hin. (sga)