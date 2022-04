Staufen «Ueli der Pächter» traditionell, modern – und bald im Freien: Die Proben des Theaters Staufberg laufen Die Pandemie hat die Aufführung von «Ueli de Pächter» auf dem Staufberg um zwei Jahre verzögert. An der Motivation der Darsteller hat das nicht gerüttelt – im Gegenteil, ein Probenbesuch zeigt, wie viel Energie und Freude sie in das Stück stecken.

Die Truppe des Theater Staufberg probt für «Ueli de Pächter». Ausnahmsweise noch in der Mehrzweckhalle (am 7.4.), nachher geht’s dann nach draussen. Eva Wanner

«Huddelwätter» beschreibt wohl am besten, was an diesem Abend draussen stattfindet. Wind und Regen sorgen für dramatische Stimmung. Die Kulisse im Mehrzweckraum von Staufen ist zwar ganz anders – der Dramatik dessen, was sich abspielt, tut das aber keinen Abbruch. Eine junge Frau singt darüber, dass die Liebe am Ende gewinnen wird, dass das Böse keine Chance hat. Im schönsten Schweizerdeutsch und mit einer Eindringlichkeit in Stimme und Blick, die einem wohlige Schauer über den Rücken jagen. Auch der Fiesling, an den ihre Worte gerichtet sind, fängt sichtlich an, sich und seine Taten zu hintersinnen.

«Cut!», ruft Regisseur Peter Locher. Grosser Applaus von den Darstellerinnen und Darstellern des Theaters Staufberg folgt. Sie proben zum zweiten Mal in Gesamtbesetzung für die Gotthelfsche Geschichte «Ueli de Pächter». Zum letzten Mal drinnen: «Es ist ein Freilichttheater – das findet draussen statt, egal, bei welchem Wetter», sagt der Regisseur, der die vor Energie strotzende Truppe humorvoll auf Spur bringt.

Das Stück wird zweigleisig auf die Bühne gebracht: Die bekannte Geschichte, stark angelehnt an den Heimatfilm, und eine ähnliche parallel dazu, die aber in der Moderne spielt.

Viele Darstellende wieder dabei

2016 hatte die Crew «Ueli de Chnächt» auf dem Berg gezeigt. 2020 hätte die Fortsetzung aufgeführt werden sollen – aber die Pandemie kam dazwischen. Seit Januar wird intensiv geprobt, im letzten Jahr fanden bereits einige Proben online statt. «Es ist schön, dass uns die meisten, die vor zwei Jahren mitgemacht hätten, auch jetzt die Stange halten», sagt Produktionsleiter Markus Moser.

Überhaupt sind die Darstellenden eine treue Truppe: Etwa zwei Drittel haben schon 2016 am Freilichttheater mitgewirkt. «Einige konnten aus gesundheitlichen oder beruflichen Gründen nicht mehr mitmachen», sagt Moser. Neu sind auch einige der Kinder, die mitwirken. «Jene von damals sind inzwischen gross geworden», meint Moser schmunzelnd.

Zu sehen beziehungsweise zu hören sein werden auch eine Band mit Urs Erdin und sieben Musikerinnen und Musiker, die den Gesang der Darstellenden live begleiten. Total wirken rund 200 Personen hinter und vor den Kulissen mit. Apropos: Auch die Kulisse auf dem Staufberg befindet sich im Aufbau. Das Theater ist auf Kurs, um bei den Aufführungen ab dem 2. Juni einen guten Auftritt nach dem anderen hinlegen zu können (Infos und Aufführungsdaten: www.theater-staufberg.ch). Die Motivation ist auf jeden Fall spürbar gross – genau wie die Vorfreude.