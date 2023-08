Staufen Trotz Rekordhitze: Über 500 Athleten aus der ganzen Schweiz rannten auf den Staufberg Bei 32 Grad Celsius auf den Staufberg rennen; das ist eine Leistung. Erstmals durchgeführt wurde der Bergpreis, organisiert von Strava.

Sieger Phil Besson vom TV Thalwil läuft ins Ziel ein. Bild: Michael Küng

Bei wolkenlosen 32 Grad mühten sich am Sonntag 511 Laufende auf den bis zu zehn Kilometer langen Strecken um und auf den Staufberg. Das sind etwas weniger Teilnehmende als erwartet. «Da wird die Hitze wohl den Einen oder die Andere abgehalten haben», mutmasst Co-Präsidentin Irene Fischer. Ursprünglich rechnete sie wie in den Vorjahren mit 600 bis 700 Teilnehmenden, doch da war ja auch noch die eine oder andere mögliche Konkurrenzveranstaltung. Die einen mögen sich lieber noch etwas von der Badenfahrt erholt, andere das Gaukler- und Kleinkunstfestival in Lenzburg besucht haben.

Das Co-Präsidium mit dem nach bald 15 Jahren in Raten abtretenden Christian Frey und seiner designierten Nachfolgerin Irene Fischer als Präsidentin. Bild: Michael Küng

Am Staufberglauf, dieses Jahr bereits mit der 35. Ausgabe, melden sich traditionell viele erst am Renntag zur Teilnahme: viel Raum für spontane Entscheidungen. Zum Gelingen beigetragen haben auch rund hundert Helfende. Geleitet werden sie von einem Co-Präsidium: Irene Fischer war dieses Jahr das erste Mal als Co-Präsidentin mit dabei und wird nun über zwei Ausgaben hinweg vom langjährigen Co-Präsidenten Christian Frey zu seiner Nachfolgerin aufgebaut. Voraussichtlich nach dem Staufberglauf 2024 wird er dann nach rund 15 Jahren die Leitung an Fischer abgeben. Eine Besonderheit war dieses Jahr, dass «Regiosport Kollektiv» als Gast mit seinen Läuferinnen und Läufern aus der ganzen Schweiz mit dabei war.

Neu sogar mit Bergpreis

Die zehn Kilometer lange Strecke für die Hauptkategorie wurde letztes Jahr überarbeitet und ging nun unverändert um den Staufberg über Wiesen und durch Wälder, bevor die Strecke auf die andere Seite des Staufbergs und um ihn herum ins Ziel führt. Die Siege verbuchen konnten die vereinslos gemeldete Anna Rohr mit 42:50 Minuten und Phil Besson vom TV Thalwil mit 34:04 Minuten.

Eine glückliche Anna Rohr läuft nach zehn schweisstreibenden Kilometern als schnellste Frau ins Ziel ein. Bild: Michael Küng

Ein Novum war der neue Bergpreis, der von der Schule hoch auf den Gipfel des Staufbergs führte. Er wurde über Strava organisiert, einer App, die für vordefinierte Laufstrecken wie nun den Staufner Bergpreis Laufzeiten misst und automatisch ein Ranking erstellt. Das Tolle daran ist, dass diese Challenge ganzjährig ist: Die Teilnehmenden können sich das ganze Jahr über miteinander messen bis schliesslich diejenigen zu den Siegern gekürt werden, die am Tag des Staufberglaufs zuoberst auf dem virtuellen Treppchen stehen. Die drei schnellsten Frauen und Männer gewannen je einen Gratisstartplatz für den Lauf im kommenden Jahr.

Begleitet wurde der Lauf, der immer auch ein kleines Dorffest ist, von einer Festwirtschaft mit mehreren Guggenmusigen und erstmals einem Pasta-Wagen des Lenzburger «Kosthaus».