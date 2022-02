Staufen Doppel-Sporthalle wird wohl erst im Herbst fertig – und damit ist die Platznot noch nicht vom Tisch Staufens enormes Bevölkerungswachstum der letzten Jahre zeigt sich auch an immer mehr Schulkindern, für die gebaut wird: Bald sollen das Schulhaus Zopf und die Sporthalle fertig sein. Letztere verzögert sich wegen der Holzknappheit. Doch damit ist das Schulraumproblem noch nicht gelöst. Weitere Bauten könnten folgen.

Der Abschluss des Doppelsporthallen-Baus in Staufen verzögert sich voraussichtlich um zweieinhalb Monate. Gallus Zahno/zvg

Um 57 Prozent ist die Bevölkerung von Staufen über die letzten zehn Jahre gewachsen, mehr als jede andere Gemeinde im Westaargau. Entsprechend gestiegen ist auch die Anzahl Schulkinder und damit der Bedarf nach Schulraum – bis 2025 könnte die Anzahl Klassen von heute 17 sogar auf 23 steigen, sagte der Gemeinderat im letzten Herbst am Polit-Apéro.

Die Gemeinde hat bereits reagiert und zwei Bauprojekte gestartet. Einerseits das zweistöckige Schulhaus Zopf, andererseits eine neue Doppel-Sporthalle. Rund 13 Millionen Franken investiert Staufen dafür: 4,3 Millionen für das Schulhaus und 8,7 Millionen für die Sporthalle. Damit ist Letztere die grösste Investition, die Staufen je getätigt hat.

Die Bauarbeiten der Sporthalle an der Ausserdorfstrasse haben letzten Sommer begonnen und sollten eigentlich im Sommer 2022 abgeschlossen sein. Doch wie der zuständige Gemeinderat Gallus Zahno nun auf Anfrage sagt, verzögert sich das Projekt: «Wir hoffen inzwischen, die neue Doppel-Sporthalle nach den Herbst- statt schon nach den Sommerferien nutzen zu können.»

Verzögerung betrifft das Schulhaus nicht

Der Zeitplan war von Anfang an «eng und sehr sportlich», heisst es auf dem Gemeindeblog «5603 Staufen». Grund für die Verzögerung ist gemäss Zahno aber die Ressourcensituation: «Aus politischen Gründen, die ihren Ursprung unter anderem in den USA und in Kanada haben, herrscht auf dem Markt eine Holzknappheit. Dazu kommen Verzögerungen wegen der Pandemie.» Der zuständige Totalunternehmer erwarte nun, im März mit dem Aufrichten der Holzhalle beginnen zu können – bereit wäre man dafür eigentlich schon seit Weihnachten, da der Boden fertig gebaut sei.

Für die Schule sei die Verzögerung kein Problem, da die Kinder im Sommer auch draussen Sport treiben können, so Zahno. Anders sieht es beim Schulhaus Zopf aus, dessen Bezug im Sommer 2022 dringender ist. Doch dieses Projekt ist auf Kurs: «Hier ist ein anderer, lokal verankerter Totalunternehmer zuständig, der selbst Holzbauer ist und deshalb einfacher planen konnte», erklärt der Gemeinderat.

Das Schulhaus Zopf wird multifunktional, sprich sowohl für Kindergartenabteilungen als auch für Primarschulklassen nutzbar sein. Die neue Doppelhalle wird derweil reine Sporthalle und nicht etwa eine Mehrzweckhalle; diese Funktion soll zukünftig die alte Turnhalle übernehmen.

Machbarkeitsstudie wegen weiteren Wachstums

Die beiden Neubauten werden ab 2023 zu Abschreibungen von jährlich rund einer halben Million Franken führen. Der Gemeinderat rechnet deshalb «mit einem moderat höheren Steuerfuss ab 2023». Der Steuerfuss liegt momentan noch bei sehr tiefen 76 Prozent.

Trotz der beiden Neubauten ist das Schulraumproblem noch nicht gelöst: «Wir können anhand der Geburtenzahlen und der prognostizierten Neuzuzügen durch Bautätigkeit bereits heute abschätzen, dass der Platz in einigen Jahren wohl wieder knapp wird», so Zahno. Im Moment werden in Staufen alle Klassen pro Jahrgang doppelt geführt, es sei aber «davon auszugehen, dass künftig alle Klassen dreifach geführt werden», schreibt Zahno im Gemeindeblog. Somit müssten ab dem Schuljahr 2026/27 zusätzliche Klassenzimmer und im Endausbau 18 Klassenzimmer für die Primarschule und sechs Zimmer für die Kindergärten zur Verfügung stehen.

Der Gemeinderat hat deshalb den in Staufen wohnhaften Architekten Martin Stierli beauftragt, eine Machbarkeitsstudie für die Erweiterung des Schulraums der Schulanlage in Staufen zu erstellen. Diese soll unter anderem Erweiterungs- und Neubauten prüfen.