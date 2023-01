Staufen «Ich will nicht jammern, sondern kämpfen»: Grösstes Billard-Center der Schweiz halbiert die Fläche Corona-Nachwehen und Kostenexplosion: Die Rahmenbedingungen sind widrig. Daniel Holliger vom Billard-Center «Kiss-Shot» in Staufen sagt, wie er auf die Herausforderungen reagiert und was sich ändert.

Die Anzahl der Billardtische bleibt gleich, die Abstände werden aber reduziert. zvg

In die Knie zwingen lässt sich Daniel Holliger vom Billard-Center «Kiss-Shot» in Staufen zwar nicht. Aber er muss den Betrieb anpassen. «Ich will nicht jammern, sondern kämpfen und optimieren», stellt der 55-Jährige fest. Ruhig und überlegt, offen und ehrlich gibt er am Telefon Auskunft über seine Absichten. Die aktuell widrigen Rahmenbedingungen, daraus macht er kein Geheimnis, setzen ihm zu.

Sein Billard- und Snookercenter gilt als das grösste in der ganzen Schweiz. Bis jetzt. Nun wird die Fläche um gegen 900 Quadratmeter halbiert. Zwischen Mai und Mitte Jahr soll der Umbau erfolgen. Der freiwerdende Platz wird durch eine Wand abgetrennt und ist zur Vermietung ausgeschrieben. Ein potenzieller Untermieter habe sich bereits gemeldet, weiss Holliger.

Mit dem Billard-Center «Kiss-Shot» hat sich Daniel Holliger einen Traum erfüllt. zvg

Die gute Nachricht für die Besucherinnen und Besucher: Die Anzahl der Billardtische bleibt mit 16 gleich hoch wie bis anhin. Allerdings gehören die ausserordentlich grosszügigen Verhältnisse der Vergangenheit an: Die Abstände werden reduziert von heute 3 Meter auf 1,6 Meter. Zu einer Veränderung kommt es ebenfalls bei den Snooker-Tischen. Statt acht werden künftig nur noch drei zur Verfügung stehen. «Wir werden kleiner, aber feiner», stellt Holliger fest. Nicht gerüttelt werde momentan an den Öffnungszeiten oder an der Parkplatzsituation. Holliger hofft, dass der Plan aufgeht, das Konzept funktioniert und der Betrieb wieder anzieht.

Kurz nach der Eröffnung kam Corona

Sein Billard-Center hat Holliger vor knapp drei Jahren eröffnet an der gut frequentierten Aarauerstrasse in den früheren Räumlichkeiten der Migros-Tochter «Le Shop». Mit dem Betrieb hat sich der gelernte Schriftsetzer einen lang gehegten Traum erfüllt. Der Start verlief vielversprechend, die Resonanz war überwältigend: Das Angebot sprach sich schnell herum, aus allen Richtungen strömten die Billardspielerinnen und -spieler herbei. Doch kurz darauf rollte die erste Coronawelle über die Schweiz. Für Holliger zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt: Er habe keine Chance gehabt, sich eine Stammkundschaft aufzubauen, blickt er zurück. Seit Bestehen habe er während rund acht Monaten schliessen müssen, fasst er zusammen.

Die Auswirkungen der Pandemie spürt er noch immer. Zwar funktioniere der Turnierbetrieb, habe sich das «Kiss-Shot» mit Erfolg einen Namen schaffen können – auch unter den besten Spielerinnen und Spielern im In- und Ausland. Weggebrochen seien aber das Freizeitpublikum und der Nachwuchs, führt Holliger aus. Nach wie vor verzeichne er fast ein Drittel weniger Besucherinnen und Besucher als im Jahr 2020. «Es fand ein Wandel statt in der Gesellschaft, das Verhalten hat sich verändert. Viele sind vielleicht etwas träger geworden, bleiben heute lieber einmal mehr zu Hause», fasst Holliger zusammen. Auch gebe es Personen, die weiterhin vorsichtig seien wegen Corona. Oder anders ausgedrückt: «Noch ist kein Party-Feeling zu spüren.»

Durch die aktuelle Kostenexplosion – Holliger nennt die Stichworte Energiepreise, Hypotheken und Krankenkassenprämien – werde zusätzlich spürbar gespart bei den Freizeitaktivitäten. Bei den Getränkekonsumationen, macht er ein Beispiel, sei der Pro-Kopf-Umsatz massiv gesunken.

Für Junge werden Ferienpasskurse angeboten

Aus diesem Grund hat sich Holliger mit seinem Vermieter zusammengesetzt und nach einer Lösung gesucht. «Wir probieren alles, damit die Zahlen wieder stimmen. Lieber wollen wir verkleinern, um über die Runden zu kommen, anstatt das Risiko einzugehen, dass es am Schluss nicht mehr reicht und wir den Betrieb nicht mehr finanzieren können.»

Früher befand sich in der Liegenschaft an der Aarauerstrasse die Migros-Tochter «Le Shop». Anja Suter (17. Oktober 2019)

Ende Jahr gelte es dann, ein Fazit zu ziehen. Auch wenn es eine schwierige Geschichte sei: Er werde, verspricht Holliger, die anstehenden Herausforderungen mit voller Energie und Zuversicht angehen. Um Junge anzusprechen, engagiert er sich bei den – beliebten – Ferienpassaktivitäten in mehreren Gemeinden. Auch spielt er mit dem Gedanken, diesen Frühling die Wirteprüfung zu absolvieren, um das Gastroangebot erweitern zu können. Weiter soll für die Kunden eine kostengünstige Passivmitgliedschaft angeboten werden, um das «Kiss-Shot» zu unterstützen. Denn Ziel sei es, nicht nur immer wieder von neuem ums Überleben kämpfen zu müssen, sondern den Betrieb so richtig zum Florieren zu bringen.