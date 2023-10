Staufen Hier werden bald mehrere Tonnen Lebensmittel pro Tag gerettet und verteilt: Tischlein deck dich rüstet auf Im Verteilzentrum von Coop in Schafisheim und dann in der Biogasanlage landet, was nicht mehr verkauft werden kann. Eine Rüsterei in Staufen soll das ändern.

Hier entsteht die neue Rüsterei. Ab November soll sie in Betrieb gehen. Bild: Eva Wanner

Drei Peperoni in einer Verpackung; zwei sind noch knackig und frisch. Eine ist «angetätscht». Bedeutet: Das ganze Paket kann nicht mehr verkauft werden. Alle drei werden entsorgt. Beziehungsweise im konkreten Fall, um den es geht, doch noch irgendwie weiterverwendet: Sie landen in den Coop-eigenen Biogasanlagen.

So war das zumindest bis vor rund einem Jahr. Dann begann die Kooperation zwischen der Coop Verteilzentrale Schafisheim und Tischlein deck dich. Die Organisation, die Lebensmittel vor der Vernichtung rettet und an armutsbetroffene Menschen abgibt, baute in Winterthur eine Rüsterei auf. Früchte und Gemüse, die in den Coop-Filialen der Region nicht mehr verkauft werden können, werden vom Detailhandelsgiganten in die Verteilzentrale in Schafisheim gebracht.

Simone Kaufhold, Verantwortliche für die Freiwilligenrekrutierung und

-schulung bei Tischlein deck dich, mit einem Freiwilligen in der Rüsterei. Bild: zvg

Dort findet eine Vor-Triage statt. Was wirklich nicht mehr zu retten ist, kommt in die Biogasanlage. Was noch eine Chance hat, auf einem Teller zu landen, kommt nach Winterthur, wo Freiwillige die angelieferten Waren prüfen und rüsten. Von gut acht Tonnen, die täglich angeliefert werden, landen so dann rund drei Viertel bei den verschiedenen Abgabestellen von Tischlein deck dich. Der Rest wird zu Biogas.

«Bei manchen Lebensmitteln kommt es auf jede Stunde an»

Das Konzept geht auf. Und hatte bisher nur einen einzigen Wermutstropfen: Den Transportweg. «Wir wollen unsere Lebensmittelrettung möglichst effizient durchführen. Bei manchen Lebensmitteln kommt es auf jede Stunde an», sagt Dina Hungerbühler, Leiterin Kommunikation bei Tischlein deck dich. Die Organisation suchte einen Standort näher an Schafisheim. Und wurde fündig: im ehemaligen Billard-Center «Kiss-Shot». Dort wird aktuell fleissig eingerichtet, damit es in der neuen Rüsterei im November losgehen kann.

Nebst der Umweltfreundlichkeit hat die Nähe zum Verteilzentrum von Coop einen grossen Vorteil: Werden die Waren aus den Filialen dort angeliefert, kann auch schon der Lieferwagen von Tischlein deck dich losdüsen und sie abholen. Es kann mehrmals am Tag gefahren werden, die Kistchen voller Gemüse und Früchten kommen also so frisch wie nur irgend möglich in den Abgabestellen von Tischlein deck dich an. Sicher in den 13 im Kanton Aargau, aber auch in weiteren in der näheren Umgebung.

Den Unterschied, den man mit zwei Stunden machen kann

Vorerst rechnet die Organisation weiterhin mit acht Tonnen pro Tag. Wenn die Rüsterei erst einmal angelaufen sei und funktioniere, bestehe aber Potenzial für mehr, sagt Hungerbühler. Winterthur werde indes weitergeführt; dort würden auch kleinere Produzenten und Landwirte inzwischen Früchte und Gemüse anliefern. dort wird die Zusammenarbeit mit lokalen Produktspendern vertieft, zudem sollen auch weitere Produzenten und Landwirten für die Lebensmittelrettung gewonnen werden

Auch in Staufen soll das so sein – mittel- bis längerfristig. In nächster Zeit gehe es vor allem darum, die Rüsterei zum Laufen zu bringen. Und dafür ist Tischlein deck dich auf Freiwillige angewiesen. Aktuell rechnet die Organisation mit 8 bis 12 Plätzen – möglich sind bis zu 24. Es würden rund 20 freiwillige Helferinnen und Helfer pro Tag benötigt, die in Zwei-Stunden-Schichten Früchte aussortieren, Salat schneiden, aber auch mit dem Lieferwagen zwischen Staufen und Schafisheim hin- und herpendeln. «Wir würden gerne einen Pool von rund 150 Freiwilligen aufbauen», sagt Hungerbühler. Und fügt zwar schmunzelnd, aber durchaus ernst gemeint an: «Es dürfen auch mehr sein.»

In Winterthur funktioniere die Arbeit mit den Helferinnen und Helfern gut. Es kämen Seniorinnen, Väter mit Kindern, ganze Familien, Schulklassen oder Teams, die zwei oder auch vier Stunden in der Rüsterei verbringen. Vielleicht, so mutmasst Hungerbühler, weil man unmittelbar mit etwas konfrontiert wird, das ein immer grösseres Thema wird: Food Waste, die Verschwendung von Lebensmitteln: «In der Rüsterei sieht man direkt den Unterschied, den man mit zwei Stunden machen kann.»