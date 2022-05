Staufen Hausärztin, Zahnarzt, Physio und Yoga: Auf der Baustelle «Zelgli Work» ist ein Gesundheitszentrum geplant Seit Monaten scheint sich hinter den Absperrungen an der Gemeindegrenze von Staufen und Lenzburg nichts zu tun. Doch nun hat sich die Bauherrin für die Nutzung als Gesundheitspark entschieden. Die Eröffnung ist für 2024 geplant.

Der Gewerbepark an der Aarauerstrasse in Staufen soll zum Gesundheitszentrum «Zelgli Health» werden. Visualisierung: zvg

Die Baustelle am Rand von Staufen ist schon lange abgesperrt. 2017 war hier der Spatenstich, direkt an der Aarauerstrasse vor der Einfahrt nach Lenzburg. Hier ist der Gewerbepark «Zelgli Work» mit rund 8000 Quadratmetern Hauptnutzfläche geplant. Bauherrin des Gebäudes mit zwei Ober- und einem Attikageschoss ist wie bei der nahen, 2019 bezogenen Wohnüberbauung «Zelgli Life» (drei Mehrfamilienhäuser mit 63 Wohnungen) die Reliag AG in Brugg.

«Zelgli Life» und «Zelgli Work» haben eine gemeinsame Tiefgarage. Beim Gewerbepark ist mehr als deren Fertigstellung aber auch nicht passiert. Auf Anfrage erklärt Reliag-Geschäftsführer Pascal Knecht: «Wir haben nach dem Bau der Tiefgarage nur einen provisorischen Zwischenabschluss als Wetterschutz gemacht. Wir haben mit dem weiteren Bauentscheid lange gewartet, weil die genaue Nutzung noch unklar war.» Nun hat das Warten aber ein Ende.

Die Stossrichtung sei jetzt klar, so Knecht. «Der Bau soll zum medizinischen Zentrum ‹Zelgli Health› mit den Pfeilern Gesundheit und Achtsamkeit werden.» Man stehe im Kontakt mit interessierten Arzt- und Zahnpraxen, Apotheken, Physiotherapie- und Fitnessanbietern. «Wir bieten aber auch kleinere Mietflächen ab 50 Quadratmetern an, etwa für Yogastudios, Ateliers oder Büros», ergänzt er. Online sind die Flächen mit jährlichen Nettomietpreisen ab 135 Franken pro Quadratmeter ausgeschrieben (zum Vergleich: im Quartier «Im Lenz» im nahen Lenzburg sind es 160 Franken).

Für Staufen ist das Projekt wichtig: Seit der Liquidation mehrerer «MeinArzt Schweiz»-Filialen 2020, darunter jene in Staufen, hat die Gemeinde keine Hausarztpraxis mehr.

15 Wohnungen im Attikageschoss

Zudem sei ein kleiner Laden mit Lebensmitteln des täglichen Bedarfs geplant, so Knecht: «Eine Art Tankstellenshop ohne Tankstelle». Dieses Bedürfnis hätten Anwohnende der Wohnüberbauung in einer Umfrage geäussert: «Die Leute würden das Nötigste gern zu Fuss einkaufen können.» Auch angedacht sei ein Café als Quartiertreffpunkt.

Die Verkaufsnutzung – durch den Laden, aber je nach Definition auch den Apotheken, die Medikamente verkaufen – ist jedoch laut des aktuellen Gestaltungsplans nicht erlaubt. Deshalb hat die Reliag AG Änderungen ausgearbeitet, der neue Gestaltungsplan liegt momentan beim Kanton zur Vorprüfung. «Wir hoffen, dass wir bis zum Sommer einen positiven Entscheid erhalten», so Knecht. Danach folgt die öffentliche Auflage.

Im Attikageschoss (3. Stock) seien zudem neu 15 Wohnungen mit «mehrheitlich 2,5 Zimmern», so Knecht, geplant. «In der Wohnüberbauung haben wir viele grössere Wohnungen, was die letzten Jahre durch den Homeoffice-Platzbedarf wegen der Pandemie beliebter war. Die Attikawohnungen im Gewerbepark planen wir nun sozusagen als Kompensation mit weniger Zimmern, aber grosszügigem Layout.»

Gegenüber entsteht eine neue Bushaltestelle

Bis das neue Gebäude aber bezogen werden kann, dauert es noch. Knecht rechnet mit dem Baubeginn – respektive dessen Weiterführung – Anfang 2023. Der Rohbau dauere wohl etwa ein Jahr, danach folge der Innenausbau «nach den Bedürfnissen der Mieterinnen und Mieter der Gewerbeflächen». Das Ziel sei die Eröffnung im Sommer 2024.

Damit könnte der Gewerbepark just zusammen mit der gegenüber geplanten Bushaltestelle Zelgli fertig werden. Diese Bauarbeiten sind für 2023/2024 geplant. Für Knecht ein Glücksfall: «So können auch betagte Menschen mit dem öffentlichen Verkehr anreisen und das Gesundheitszentrum erreichen. Zusammen mit dem Autobahnanschluss ist die Lage ideal.»