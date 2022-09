Staufen Gemeinderat zu 98 Prozent Preissteigerung: «Wir haben den Strom 2022 eigentlich zu günstig erhalten» Ein durchschnittlicher Staufner Haushalt zahlt nächstes Jahr rund 563 Franken mehr für den Strom. Nun nimmt der zuständige Gemeinderat Stellung dazu.

Der Strompreis steigt per 2023 schweizweit an. Regional gibt es aber starke Unterschiede. Claudio Thoma

Nachdem Staufen die Strompreise für 2023 mit einer Preiserhöhung für Privathaushalte um fast 98 Prozent (entspricht in einem Durchschnittshaushalt jährlich 563 Franken mehr) bekanntgegeben hatte, war vom Gemeinderat zunächst keine vertiefte Stellungnahme zu erhalten. Doch nun hat der zuständige Gemeinderat Patrick Braun auf dem Gemeindeblog «5603 Staufen» sechs Fragen zur Situation mit den entsprechenden Antworten als Audiodateien publiziert.

«Staufen kann sich dem aktuellen Markt nicht entziehen, weil wir den Strom dort einkaufen», sagt Braun etwa. «Der Markt kennt momentan nur eine Richtung der Preise, und das ist gegen oben.»

Durch Etappeneinkauf werden Preisspitzen gebrochen

Das Elektrizitätswerk Staufen (EWS) sei aber im Vergleich mit anderen Gemeinden immer noch ein attraktiver Anbieter, weil es den Strom etappenweise einkaufe. «Hätten wir nicht schon 2020, 2021 und 2022 Strom für das Jahr 2023 gekauft, wäre die Preissteigerung noch markant höher», so Braun. Der Preis 2023 läge dann statt bei 25,3 Rappen pro Kilowattstunde bei über 30 Rappen (2021 waren es 12,8 Rappen gewesen). «Durch die Etappierung können wir die grossen Spitzen brechen und einen guten Durchschnittspreis bieten. 2022 lag dieser deutlich unter dem Marktpreis. Staufen hat den Strom also eigentlich zu günstig erhalten», so Braun.

Wie sich der Strompreis weiter entwickeln werde, sei wegen Unbeeinflussbaren – etwa «der Abhängigkeit von Herrn Putin», so Braun – schwierig einzuschätzen.

«Aufgrund der Marktlage gilt, dass der günstigste Strom derjenige ist, den man gar nicht verbraucht oder selber herstellt.»

Er rechne auch für 2024 mit einer leichten Steigerung, sei aber guten Mutes, dass man wieder in normales Fahrwasser kommen könne. «Wobei ich fest glaube, dass wir in kurzer Zeit auf keinen Fall auf die ursprünglichen Preise zurückkommen können.» Haushalte sollten in ihrem Budget also mit einem Strompreis auf dem momentanen Niveau «oder sogar leicht darüber» rechnen.