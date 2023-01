Staufen Eine wird neu realisiert, eine ersetzt: Einwendungen für Bushaltestellen «Zelgli» und «Chrüzweg» sind abgehandelt Sobald der Regierungsrat grünes Licht gibt, kann das Landerwerbsverfahren beginnen: Der Baustart für die neue Bushaltestelle «Zelgli» und der Ersatz der Bushaltestelle «Chrüzweg» in Staufen ist im Sommer 2024 geplant.

Vorgesehen ist, die Bushaltestelle «Chrüzweg» neu anzuordnen. Bild: uhg

Neu realisiert werden soll die Bushaltestelle «Zelgli» an der Aarauerstrasse, komplett ersetzt und neu angeordnet die Bushaltestelle «Chrüzweg» an der Schafisheimerstrasse: Gleich zwei Projekte plant das kantonale Departement Bau, Verkehr und Umwelt in Absprache mit der Gemeinde Staufen. An der Aarauerstrasse wird zudem die Einmündung Dufourstrasse angepasst und vorgesehen ist weiter eine Querungshilfe für Fussgängerinnen und Fussgänger.

Bei beiden Bauvorhaben sei nach der Veröffentlichung im Amtsblatt eine Beschwerde eingereicht worden, führt Vizeammann Denise Berger im Blog auf der Website der Gemeinde aus. Die Einwendungen hätten bis Ende des vergangenen Jahres abgehandelt werden können.

Derzeit, fügt sie an, liegen die Projektunterlagen bei der Rechtsabteilung des Departements Bau, Verkehr und Umwelt und werden für die Regierungsratsbeschlüsse vorbereitet. Sobald der Regierungsrat die Projekte genehmigt habe – voraussichtlich in diesem Frühjahr/Sommer 2023 –, könne mit dem Landerwerbsverfahren begonnen werden. Gerechnet werde zum aktuellen Zeitpunkt mit einem Baustart im Sommer 2024.

Die beiden Haltestellen fungieren laut Denise Berger als Pilotprojekte im Rahmen der kantonalen Building-Information-Modeling-Strategie, kurz: BIM. Bei dieser digitalen Arbeitsmethode werden alle an einem Bauwerk Beteiligten vernetzt, werden alle relevanten Bauwerksdaten digital modelliert, kombiniert und erfasst.

Ermöglicht werde so eine transparente, kooperative Planung, heisst es im Gemeinde-Blog. Ziel sei es, die Zusammenarbeit zwischen Bauherren, Planern sowie ausführenden Unternehmen zu intensivieren. Erstellt und bewirtschaftet würden Bauwerke mithilfe eines digitalen Modells. Gemäss Departement Bau, Verkehr und Umwelt soll BIM ab 2025 bei allen neu startenden Projekten standardmässig eingesetzt werden.