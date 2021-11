Staufen Der Stratege tritt ab: «Nur schon beim Gedanken, aus Staufen wegzuziehen, bekomme ich Hühnerhaut» Nach 22 Jahren im Staufner Gemeinderat zieht sich Gemeindeammann Otto Moser per Ende Jahr aus der Kommunalpolitik zurück. Diese Zeit bezeichnet er als Lebensschule.

22 Jahre lang widmete Otto Moser einen Grossteil seiner Freizeit der Gemeinde Staufen, bereut hat er das nie. Chris Iseli

Ihren Ammann haben die Staufnerinnen und Staufner der ehemaligen SVP-Ortsparteipräsidentin zu verdanken. Genauer gesagt: ihrer Hartnäckigkeit. Dreimal fragte sie Otto Moser, der damals vis-à-vis von ihr wohnte, an, ob er sich nicht für den Staufner Gemeinderat zur Verfügung stellen wolle. «Zweimal hatte ich eine gute Ausrede», sagt der heutige Gemeindeammann und lacht. Zu dieser Zeit sei er beruflich stark eingebunden und viel im Ausland gewesen. Auch die zwei Töchter waren noch klein. Als die Parteipräsidentin aber das dritte Mal bei Moser anklopfte, gingen dem heute 64-Jährigen die Argumente aus. So wurde er mit «einem hervorragenden Resultat» für die SVP in den Gemeinderat gewählt, wie die AZ im April 2000 schrieb.

Über seine Zeit in der Exekutive hat Otto Moser nur Gutes zu erzählen. «In Staufen wird man als Gemeinderat geschätzt», sagt er. Anonyme Anrufe habe es in all seiner Zeit nie gegeben und auch Kritik hätten die Staufnerinnen und Staufner immer mit Anstand ausgeübt. Das Amt bezeichnet Moser als Lebensschule, «die man auf keiner Schulbank oder Weiterbildung so hätte lernen können».

Er wollte noch eine letzte Legislatur als Gemeinderat und wurde Ammann

Trotzdem hatte Moser, der in der Software-Entwicklung der Fehlmann AG arbeitet, geplant, sich schon früher aus der Kommunalpolitik zurückzuziehen. Eigentlich schon vor acht Jahren. Und entschied dann doch, noch ein Mal für eine Amtsperiode anzutreten – es sollte aber eigentlich die letzte sein: «Ich wollte auch anderen die Möglichkeit geben, sich in Staufen einzubringen.» Zusammen mit der Verwaltung und den Gemeinderatskolleginnen und -kollegen etwas Gutes für das Dorf erreichen, das ist es nämlich, was Otto Moser an seinem Amt so gefällt. Doch es kam anders. Der damalige Ammann entschied sich aus privaten Gründen dafür, nicht mehr für eine neue Amtsperiode zu kandidieren und auch ein anderes Mitglied des Gremiums trat nicht mehr an. Dann kam der Vorschlag auf, dass Otto Moser das Amt übernehmen solle. Im September 2009 wurde er nicht nur mit dem besten Ergebnis als Gemeinderat wiedergewählt, sondern auch klar im ersten Wahlgang zum Ammann.

Auch heute bekommt Moser vor der Versammlung noch kalte Hände

Heute Abend wird Otto Moser ein letztes Mal eine Gemeindeversammlung leiten. Auch nach all diesen Jahren wird ihn eine gewisse Nervosität begleiten. «Eine halbe Stunde vor der Gmeind habe ich jeweils kalte Hände», sagt er. Die Lust am Amt hat ihn in all der Zeit nie verlassen. «Ich habe immer gesagt, sollte ich mal keine Lust mehr haben, an die Gemeinderatssitzung am Dienstag zu gehen, höre ich auf.» So weit kam es nie. Aufhören möchte er trotzdem:

«22 Jahre sind eine ganze Generation. Es wird Zeit, den Jüngeren eine Chance zu geben.»

Moser entschied sich aber nicht nur aus einem Bauchgefühl dazu, nicht wieder zu kandidieren. «Ich habe alle Aspekte abgewogen, damit ich in dem Wissen gehen kann, dass es für die Gemeinde gut weitergeht.» Das kann er nun, «es ist alles so gekommen, wie ich es mir vor meinem inneren Auge vorgestellt habe».

Mit dem Bevölkerungswachstum steigen auch die Investitionen

Staufen steht gut da. Die Gemeinde publiziert Jahr für Jahr erfreuliche Rechnungsabschlüsse und hat mit einem Steuerfuss von 76 Prozent einen der tiefsten der Region. Dass dieser im kommenden Jahr angehoben werden muss, liegt vor allem am Wachstum. Sprach Moser ursprünglich von nicht mehr als 4000 Einwohnerinnen und Einwohnern, prognostiziert er mittlerweile 4800. Mit dem Wachstum kamen die Investitionen in Kindergarten, Schule und Turnhallen. Ein Problem, das man im Auge behalten müsse, sei die Anonymisierung, sagt Moser. «Aber ich erlebe es schon heute, dass viele Neuzuzüger sich in Kommissionen engagieren.»

Nicht nur in der kommunalen Politik geht Otto Moser in den Ruhestand, im kommenden September lässt sich der 64-Jährige auch beruflich pensionieren. Pläne für die Zeit danach hat er noch nicht. «Ich bin in der Situation, dass ich allen interessiert zuhöre, was man nach der Pension machen könnte», sagt er. Am besten gefalle ihm zurzeit der Tipp, zuerst ein Jahr lang alles auszuprobieren, bevor man sich für etwas entscheide. Nur eines steht nicht zur Diskussion: ein Wegzug aus Staufen. «Nur schon beim Gedanken daran bekomme ich Hühnerhaut», sagt der abtretende Gemeindeammann.