Staufen Der «Henderländer», der um die Welt kam: Porträt eines Tausendsassa Edwin Felder war Koch und als solcher auf der ganzen Welt unterwegs. Mehrere Lebensabschnitte hat der Staufner autobiografisch festgehalten – für das Dialekt-Werk über seine Kindheit und Jugend im Luzernischen wurde er nun ausgezeichnet.

Edwin Felder aus Staufen hat ein bewegtes Leben hinter sich. Für seine Kindheits- und Jugenderzählungen auf Dialekt wurde er prämiert. zvg

Die Prämisse für diesen Artikel war klar: Ein Mann, wohnhaft in Staufen, hat seine Kindheits- und Jugenderinnerungen in Dialekt aufgeschrieben und wurde dafür prämiert. Aber schon die erste, vermeintlich harmlose Frage («Wie hat es Sie von Willisau nach Staufen verschlagen?») wirft alle anderen über den Haufen. Denn die Antwort von Edwin Felder lautet: «Uh, da müssen wir vorne anfangen. Ich habe ein ‹verruckts›, sehr schönes Leben hinter mir.»

Seinen Anfang nahm dieses eben in Willisau. In «De Henderländer» erzählt der heute 73-jährige Felder, was er so alles erlebt hat, im «Hinterland» von Luzern. Die Autobiografie ist auf www.meetmylife.ch nachzulesen. Die Plattform vergibt jeweils einmal im Jahr Autobiografie-Awards und einer der Gewinner ist heuer eben Edwin Felder. «Verruckt», findet er das und freut sich sehr.

Von Willisau über Tokio nach Tel Aviv

Zurück ins «Henderland». Die Eltern betrieben ein Restaurant in Willisau, Edwin Felder wuchs also in einer Beizerfamilie auf und machte den klassischen Weg: Er wurde Koch. Sein Leitsatz sei auch mehrere Jahre nach der Pensionierung noch: «I'm devoted to my profession», übersetzt heisst das so viel wie «Ich gebe mich meinem Beruf hin». Dass er den Satz aber auf Englisch sagt, verrät, dass er ihn kaum nur in der Schweiz verwendet hat.

Nein, Felder hatte bald den Wunsch, mehr zu sehen als das eigene Land. «Ich war schon als Bub sehr gwondrig», sagt er. «Mit Anfang 20 wollte ich, wie so viele damals, nach Israel und den Menschen dort helfen.» Drei Monate lang pflückte er Orangen in Israel, dann besuchte er eine Sprachschule – und erlebte als 24-Jähriger den kurzen, heftigen Jom-Kippur-Krieg gegen das Land hautnah mit.

Er blieb, lernte weiter Hebräisch und widmete sich wieder seiner Profession: Kochen. Und unterrichten; denn über acht Jahre hat er in Tel Aviv mehrere hundert Schülerinnen und Schüler in der Zubereitung von koscherer Küche ausgebildet. «Dabei hatte ich davon erst selbst keine Ahnung. Es gibt 613 Gebote zu beachten, wenn man koscher kocht.»

Zurück in die Schweiz, um Ruhe zu finden

Er arbeitete in einer Grossküche in Ägypten, lernte etwas arabisch, um von den über 100 Angestellten ernst genommen zu werden und auch zu verstehen, was sie über ihn sagten. Er war im Schweizer Pavillon an der Weltausstellung 1985 in Japan verantwortlich für die Verpflegung, Logistik inklusive. Er hat für die Swissair als Gastro Konsulent gearbeitet, für verschiedene Bahnunternehmen, war immer und überall unterwegs.

Und dann? «Dann wurde ich 50, wachte in irgendeinem Land auf und wusste nicht mehr, in welcher Sprache ich geträumt hatte.» Es war Zeit, heimzukehren. Ruhe zu finden, in der Schweiz. Zumindest so viel Ruhe, wie es einem Edwin Felder guttut: Er arbeitete danach fünfzehn Jahre im Vertrieb eines Herstellers für Geräte in Profiküchen.

Vier Bücher schrieb er schon, eines ist in Arbeit

Kurz nach der Pensionierung hatte er mit gesundheitlichen Turbulenzen zu kämpfen, auf die er nicht näher eingehen möchte. «Nur so viel: Ich weiss, dass ich über die Jahre mit meinem Körper Schindluder getrieben habe.» Er erholte sich und widmete sich seiner neuen Leidenschaft, dem Schreiben.

Nebst «De Henderländer» sind auf www.meetmylife.ch weitere Texte von Felder zu finden, die Teile seines Lebens beschreiben. «La Plume – die Blume» beschäftigt sich mit der Zeit, in der er und sein Bruder im Welschland in einer Küche schufteten. In «Flower Power – Milchemet & Jom Kippur» geht es um die Jahre in Israel und in «Culinary Missionary on Tour» ist nachzulesen, wo er überall den Kochlöffel schwang und was er dabei so erlebt hat.

Ein fünftes Buch ist in Arbeit. «Ich möchte mich mit meinen Erlebnissen und meinem Verhalten kritisch auseinandersetzen», sagt er. Sei es mit dem Krieg in Israel oder der ihm so fremden Kultur in Ägypten, die ihn bis heute beschäftigt. Felder schreibt weiter, auch wenn er sagt: «So richtig gut geschrieben habe ich immer nur im Sommer.» Dann, wenn er in Staufen unter der grossen Tanne im Garten sitzt und schriftstellerisch um die Welt reist.