Staufen Busverbindung wird umgeleitet – weil ein Weihnachtsbaum im Weg steht Die Regionalbusse zwischen Lenzburg und Staufen werden regelmässig beschädigt, weil die Äste des Staufner Weihnachtsbaums zu weit in die Strasse hängen. Eine Umleitung sorgt nun für Abhilfe.

Staufen: Der Weihnachtsbaum ist zu gross, die Busse kommen nicht mehr durch. Bild: Florian Wicki

Auf dem Staufner Lindenplatz steht ein wunderschöner Weihnachtsbaum mitten auf der Strasse und sorgt für festliche Stimmung. Aber nicht bei allen: Für den einen oder anderen Buschauffeur der Regionalbus Lenzburg AG (RBL), welche die Busverbindung zwischen Lenzburg und Staufen betreibt, bedeutet der Baum wohl eher Stress, wie RBL-Geschäftsführer René Bossard auf Anfrage erklärt: «Wir haben zu wenig Durchfahrtsbreite für unsere Busse, der Baum ist offenbar ein bisschen grösser als sonst.»

Die RBL habe die Situation zwar ausgemessen, bevor und nachdem der Baum aufgestellt wurde, und da seien die Busse daran vorbeigekommen. Doch nicht lange: «Das Ganze hat sich geändert, als die Lichterketten des Weihnachtsbaums aufgehängt wurden. Die drücken die Äste runter, weswegen der Baum noch einmal breiter wurde.»

Abgerissene Lichter und verkratzte Busse

Die Situation führt nun immer wieder zu Schäden, an Baum und Bussen, wie Bossard ausführt: «Der Bus hat einmal die Lichterkette runtergerissen.» Deshalb versuchten die Busfahrer nun, den Abstand zum Baum einzuhalten, touchieren dafür aber ab und an die Betonkante am Strassenrand: «Bereits ging ein Kameraspiegel kaputt, und natürlich kommen immer neue Kratzer an den Bussen dazu.»

Deshalb haben die RBL und die Gemeinde Staufen gemeinsam entschieden – aufgrund von bereits entstandenen Schäden an Fahrzeugen und dem Tannenbaum –, den Busverkehr Richtung Lenzburg ab dem 16. Dezember bis am 31. Dezember, 14.00 Uhr, über den Pfalzweg (Parallelstrasse) umzuleiten. Die provisorischen Haltestellen «Chrüzweg» und «Lindenplatz» in Fahrtrichtung Lenzburg werden temporär vor die jeweiligen Einmündungen (Hinterdorfstrasse/Pfalzweg und Pfalzweg/Hauptstrasse) verschoben.