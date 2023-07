Staufen 987 Jahre sind ein guter Grund für ein fröhliches und unvergessliches Dorffest «Staufen feiert ...» lautet das Motto am 7. und 8. Juli. Die Organisatoren versprechen ein vielfältiges musikalisches und kulinarisches Angebot mit diversen Kinderattraktionen.

Die Gemeinde wird 987 Jahre alt: Blick auf Staufen, den Staufberg und die Staufbergkirche. Bild: Chris Iseli (7. 4. 2017)

Die Gemeinde wird 987 Jahre alt, verschiedene Kommissionen und Vereine feiern Jubiläen. Das sind Gründe genug, gemeinsam ein unvergessliches Dorffest auf die Beine zu stellen. «Staufen feiert …», heisst es am Freitag und Samstag, 7. und 8. Juli, auf dem Sport- und Schulhausareal. Die Organisatoren freuen sich auf gemütliches Beisammensein, tolle Begegnungen und fröhliches Kinderlachen.

Sie versprechen ein vielfältiges kulinarisches Angebot. Gestaltet wird das Beizlifäscht durch die einheimischen Vereine und Organisationen. Als musikalische Höhepunkte zu erwarten sind an den beiden Tagen die Bands Funky Dudes, Monday Tunes und Eisenstein sowie die talentierten Nachwuchsmusikerinnen und Nachwuchsmusiker von Macaloosa. Alle Formationen seien in der Region verankert und brächten in ihrer Zusammensetzung Staufnerinnen und Staufner mit, sagt Vizeammann Denise Berger.

Lehrpersonen organisieren Spielarena für kleine Gäste

Am Samstag werden die Staufbergmusikanten das Programm eröffnen. Auf der Bühne stehen wird auch der Frauenchor. Mit dem Beachvolleyball-Turnier des TV Staufen kommt die sportliche Aktivität nicht zu kurz. Angeboten werden zudem diverse Kinderattraktionen. Am Samstagnachmittag organisieren die Lehrpersonen eine Spielarena für die kleinen Gäste.

Denise Berger ist Vizeammann in Staufen. Bild: zvg

Eingeladen sei die Dorfbevölkerung, aber auch Freunde und Bekannte aus den umliegenden Gemeinden seien herzlich willkommen, sagt Berger. Gross sei die Vorfreude, zusammen zu feiern und einige fröhliche Momente zu geniessen.

Die Bereitschaft, sich am zweitägigen Anlass zu beteiligen, sei enorm, stellt sie fest: sei es am Beizlifäscht, bei der Ausarbeitung des Bühnenprogramms oder beim Auf- und Abbau. «Es ist schön, eine solche Dorfgemeinschaft wahrnehmen zu können», sagt Berger. «Wir sind parat für das Fest. Es stehen nur noch die letzten Entscheidungen an, die dann mit der konkreten Wetterprognose fallen.» Apropos: Es handle sich um eine Open-Air-Veranstaltung, fügt sie an. Die Besucherinnen und Besucher sollten sich also entsprechend kleiden und für den Sonnen- oder Regenschutz sorgen. Am Freitag, 7. Juli, startet der Festwirtschafts- und Barbetrieb ab 18 Uhr, am Samstag ab 12 Uhr.

Die Staufbergkirche trägt zur Bekanntheit bei

Staufen wird erstmals 1036 im Nekrologium des Stiftes Beromünster als «Stouffen» erwähnt, heisst es auf der Website der Gemeinde. Berühmt gemacht habe das Dorf sicherlich die wunderschön gelegene Staufbergkirche. Diese sei als Hochzeitskirche sehr beliebt und mit den prächtigen Glasmalereien in den Chorfenstern von 1420 ein aargauisches Kunstdenkmal ersten Ranges.

Die ruhige Lage des Dorfes habe einen steten Bevölkerungszuwachs mit sich gebracht. Heute beträgt die Einwohnerzahl rund 4200.