Staufen 2000 Tonnen Lebensmittel im kommenden Jahr: Das plant «Tischlein deck dich» mit der neuen Logistik-Plattform Die Dimensionen sind eindrücklich: Die Organisation «Tischlein deck dich» will einen neuen Standort realisieren auf 1100 Quadratmetern in Staufen – im Gewerbegebäude, in dem sich bisher das Billard-Center «Kiss-Shot» befand.

In dieser Gewerbeliegenschaft wird die Logistik-Plattform von «Tischlein deck dich» eingerichtet. Bild: Eva Wanner

«Tischlein deck dich» hat grosse Pläne. Die Organisation, die einwandfreie Lebensmittel vor der Vernichtung rettet und an armutsbetroffene Menschen abgibt, will in die Gewerbeliegenschaft gleich beim Kreisel in Staufen ziehen.

Vorgesehen sei ein klassischer Logistikbetrieb, sagt Dina Hungerbühler, Leiterin Kommunikation bei «Tischlein deck dich». Im Zentrum stünden die Warenannahme, Sortierung und Kommissionierung von geretteten Produkten aus der Coop-Verteilzentrale Schafisheim. Für die grossen Mengen an Früchten und Gemüse werde eine neue Rüsterei aufgebaut.

Gelagert werde ebenfalls eine kleinere Menge an Frisch-, Tiefkühl- und Trockenprodukten, fügt Hungerbühler an. Ab kommendem Jahr werden dann insgesamt 17 «Tischlein-deck-dich»-Abgabestellen von der Logistik-Plattform Staufen aus beliefert und die Zusammenarbeit mit weiteren Lebensmittelhilfen wie der Schweizer Tafel vertieft.

Gerechnet wird 2024 mit einem Warenumschlag von rund 2000 Tonnen geretteten Lebensmitteln, davon sind etwa 1800 Tonnen Früchte und Gemüse aus der Coop-Verteilzentrale Schafisheim. Die Lage des neuen «Tischlein-deck-dich»-Standorts ganz in der Nähe sei ideal, sagt Hungerbühler. Es könnten noch mehr Lebensmittel noch schneller bereitgestellt werden für die weitere Verteilung in der Region.

Die Abfallmenge und die Transportwege – bisher fand die Triage in Winterthur statt – würden reduziert. Kurz: «Die neue Logistik-Plattform ist somit auf mehreren Ebenen ein grosser Effizienzgewinn. Wir haben weniger Ausschuss und unsere Kundinnen und Kunden frischeres Gemüse und Früchte.» Etwa fünfmal täglich werden Lebensmittel-Shuttle-Transporte zwischen der Coop-Verteilzentrale Schafisheim und der Logistik-Plattform Staufen durchgeführt.

Im ehemaligen Billard-Center entstehen Büros

Die auffällige Gewerbeliegenschaft an der Aarauerstrasse hat eine bewegte Geschichte hinter sich. Einst war in den Räumlichkeiten die Migros-Tochter «Le Shop» eingerichtet, dann das Billard- und Snooker-Center «Kiss-Shot», das in diesem Jahr die Türen geschlossen hat. Von aussen werde sich bis auf die verschiedenen Beschriftungsschilder nicht viel ändern, sagt Hungerbühler.

Geschaffen werden – etwa in der neuen Rüsterei – Arbeitsplätze für Personen aus Arbeitsintegrationsprogrammen. Themenbild: zvg/Fabio Baranzini

Die «Tischlein-deck-dich-Logistik»-Plattform werde im Gebäude eine Fläche von 1100 Quadratmetern beanspruchen, der grösste Teil als Lagerraum mit vier Klimazonen, fährt Hungerbühler fort. Für die restlichen 300 Quadratmeter sei zurzeit ein zusätzlicher Untermieter gesucht. Die Räumlichkeiten des ehemaligen Billard-Centers würden als Büros genutzt, sowohl für die Mitarbeitenden von «Tischlein deck dich» als auch der Stiftung Schweizer Tafel. Diese werde sich ebenfalls am neuen Logistik-Standort einmieten, was die Zusammenarbeit vereinfache. Nicht fehlen wird ein Pausenraum.

Das Team am Standort Staufen werde aus täglich rund 38 Personen bestehen, führt Hungerbühler aus. Zwei «Tischlein-deck-dich»-Mitarbeitende sind verantwortlich für die Leitung der Bereiche Logistik und Personal. Geschaffen werden zudem – etwa in der neuen Rüsterei – Arbeitsplätze für Personen aus Arbeitsintegrationsprogrammen zusammen mit den Partnerorganisationen Stiftung Töpferhaus und Impiega AG. «Die Teilnehmenden werden verschiedene Sortier-, Logistik- und Verteilungsaufgaben übernehmen und so an die Logistik-Arbeitswelt herangeführt», sagt Hungerbühler.

Gesucht sind freiwillige Helferinnen und Helfer

Unterstützung gefragt sei noch in Form von täglich gut 20 freiwilligen, unverzichtbaren Helferinnen und Helfern, die jeweils von Montag bis Samstag in zweistündigen Einsätzen bei der wichtigen Sortierung der geretteten Lebensmittel mithelfen, so Hungerbühler. Die baldige Rekrutierung und Schulung sei derzeit ein wichtiges Thema. Ebenfalls beschäftigten die Thematik der Baubewilligung – das Gesuch liegt bis 7. August in der Gemeindekanzlei in Staufen öffentlich auf – sowie die Sicherstellung des Brandschutzes.

Verläuft alles reibungslos, soll der Betrieb ab November schrittweise hochgefahren werden. «Die neue ‹Tischlein-deck-dich›-Logistik-Plattform in Staufen ist ein wichtiger Bestandteil des grössten Foodwaste-Projekts der Schweiz mit Coop – und schafft Zukunftsperspektiven», fasst Hungerbühler zusammen.