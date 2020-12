Statt in der Backstube ist Peter Studler oft im Gerichtssaal

Er gilt als talentierter Bäcker, war 1994 sogar Weltmeister. Und er war als Kleinunternehmer sehr erfolgreich. Doch sein Versuch, einen Wachstumssprung zu machen, ist zumindest vorerst misslungen. 2019 waren die Firmen von Peter Studler (50, Seengen) Thema im «Kassensturz», im «Blick» und in der AZ («Es ist etwas faul bei Bäcker Studler», AZ vom 8.7.2019). 2020 wurden die von im kontrollierten «Local»-Standorte in Lenzburg (im April) und in Suhr (im Juni) geschlossen. Und Peter Studler dürfte in den letzten zwölf Monaten der beste Kunde des Bezirksgerichts Lenzburg gewesen sein. Vor dem Arbeitsgericht hat er mehrfach verloren. Nach Bundesgerichtsurteil neue Verfahren angestrebt Am Freitag, 24. April, ereignete sich an der Bahnhofstrasse in Lenzburg Aussergewöhnliches. Wegen Zahlungsrückständen hatte das Handelsgericht eine Mieterausweisung verfügt. Das «Local», ein «Concept-Store» bestehend aus Bäckerei und Café, musste geschlossen werden. Augenzeugen wollen gesehen haben, dass zur Sicherung der Mieterausweisung auch die Regionalpolizei im Einsatz war. Der Aktionäre der Local Group AG, bei denen Studler eine zentrale Rolle spielt, hofften auf ein Comeback. Doch im Sommer wies das Bundesgericht ihre Beschwerde vollumfänglich ab. Die Local Group AG wurde zur Übernahme der Gerichtskosten von 6000 Franken verknurrt.

Wer jetzt am Lenzburger «Local» vorbeiläuft, stellt erstaunt fest, dass trotz des Bundesgerichtsentscheids der Laden noch nicht geräumt ist. Es stehen sogar noch (kaum verderbliche) Lebensmittel in den Regalen: Sirup, Röteli, Dörrbohnen, Biokonfitüren. Warum das? Studler treibt es offensichtlich auf die Spitze, hat neue Gerichtsverfahren eingeleitet, die jetzt bei der ersten Instanz (Bezirksgerichte) hängig sind – mit der Möglichkeit des Weiterzugs. Er selber sagt dazu auf Nachfrage «kein Kommentar» und verweist auf das laufende Mieterschutzverfahren. In Suhr jeden Monat über 50000 Fr. Miete bezahlt

Was für ein grosses Rad Peter Studler gedreht hat, zeigt der Fall des «Local» in Suhr, das die Local Group AG an Pfingsten ohne Getöse schloss (Studler hat eigenhändig Möbel herausgetragen). Die Group betrieb dort neben einem «Concept-Store» (Bäckerei/Restaurant) auch ein Hotel. Die Immobilienbesitzer haben das Restaurant jetzt für eine Monatsmiete von 12795 Franken ausgeschrieben. Wer das Hotel/Boarding-House» (57 Zimmer) haben möchte, zahlt monatlich 46085 Franken Miete. Noch in der «Local»-Phase hatte sich im Hotel eine Prostituierte einquartiert. Weil sie während des Lockdowns mindestens sechs Freier bedient hatte, wurde sie zu einer Busse von 1100 Franken verurteilt. Probleme bei der Personalbuchhaltung