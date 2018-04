Die Kosten für Sozialhilfe haben im letzten Jahr die 2-Millionen-Grenze erreicht. Das Budget wurde um fast 24 Prozent überschritten. Wo besteht Handlungsbedarf?

Diese Fragestellung gehört in meiner beruflichen Tätigkeit zu meinen wichtigsten Aufgaben. Wir werden genau hinschauen müssen, wo sich die Kostentreiber befinden und wie darauf zu reagieren ist.

Muss bei den Sozialen Diensten der Hebel angesetzt werden?

In den sozialen Diensten wird enorm viel und gut gearbeitet. Aber wir haben teilweise ein träges System, das meines Erachtens effizienter gestaltet werden muss. Wir möchten die Kompetenzen so verteilen, dass wir schneller reagieren können. Ich will eine schlagkräftige Sozialbehörde, die schnell auf individuelle Situationen reagieren kann. Arbeitsmarktintegration steht an erster Stelle. Nicht kooperative Klienten sollen rasch und zielorientiert sanktioniert werden. Mein grösstes Jahresziel ist eine Gesamtevaluation der Sozialen Dienste, in Bezug auf Strukturen, Kompetenzen und Prozesse.

Die Subventionierung der obligatorischen externen Kinderbetreuung wird das städtische Budget ebenfalls belasten. Wie viel wird die neue Regelung kosten?

Das Elternbeitragsreglement wurde im letzten Jahr erstellt und vom Einwohnerrat bestätigt. Im Budget 2018 sind Subventionen in Höhe von 574 000 Franken vorgesehen. Wie sich dieser Betrag in den kommenden Jahren weiterentwickeln wird, hängt von der demografischen Entwicklung Lenzburgs ab. In der Praxis sieht es so aus, das der Einwohnerrat das Budget vorgibt und der Stadtrat dazu ein entsprechendes Reglement erarbeitet.

Im Februar sind Sie erstmals Vater geworden. Auf Facebook präsentieren Sie sich ganz entspannt mit Ihrer kleinen Tochter. Ist das auch so, wenn das Baby nachts nicht schlafen will?

(Schmunzelt). Wir sind in der glücklichen Lage, dass unsere Tochter bereits gelernt hat, dass es Tag und Nacht gibt. Während der Woche kümmert sich meine Frau, am Wochenende übernehme ich den «Nachtdienst».

Wo muss Andreas Schmid Abstriche machen, seit er Stadtrat ist?

(Lacht). Ich werde das Präsidium der FDP-Bezirkspartei in diesem Jahr abgeben. Mit dem Stadtratsamt habe ich ein Hobby zum Beruf gemacht, somit fällt eines davon weg. Meine drei Lebensschwerpunkte sind das Stadtratsamt, das mir wahnsinnig viel Spass macht und viel Befriedigung gibt, meine Familie, sie ist eigentlich das wichtigste, und mein Job.

Findet ein romantisches Dinner mit Ihrer Frau noch Platz in Ihrer Agenda?

(Lacht). Das ist in den letzten Monaten tatsächlich etwas zu kurz gekommen. Doch unsere Tochter hat tolle Grosseltern, die ihre Enkelin gerne ab und zu hüten werden.