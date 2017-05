Zu Beginn der Sitzung wurde Thomas Schär als neues Ratsmitglied in Pflicht genommen. Der Präsident der SP Lenzburg-Ammerswil ersetzt Nora Schaub, die aus beruflichen Gründen den Rat verlassen hatte.

KV Lenzburg: Die gescheiterten Pläne des Kantons, das KV Lenzburg Reinach aufzuheben, haben FDP und SVP noch nicht abgehakt. In einer Anfrage wollten sie vom Stadtrat wissen, ob die Schule langfristig gesichert ist, ob es strategische Anpassungen braucht – und ob eine Zusammenarbeit mit der Berufsschule Lenzburg (BSL) noch ein Thema ist. Der Stadtrat hält dazu fest: Die Zukunft des KV hänge einzig von der Politik des Kantons ab, die Schule sei aber sehr gut aufgestellt. «Man muss sich unentbehrlich machen mit hoher Kompetenz und Qualität», sagte Stadtammann Daniel Mosimann. Und: Die Gespräche über eine vertiefte Zusammenarbeit zwischen KV und BSL seien beendet, weil eine Fusion den Partner-Standort Reinach infrage stellen würde. FDP-Präsident Adriano Beti zeigte sich ob dieser «passiven Antwort» enttäuscht: «Wir müssen uns jetzt fit machen, um unentbehrlich zu sein.»

Wasser zum Ersten: Die SVP/BDP-Fraktion wollte in einer Anfrage wissen, wie sich die «Vision Wasser 2035» auf die Wasserversorgung von Lenzburg auswirkt. Das Projekt sieht vor, die Wasserleitung zwischen Niederlenz und Wohlen zu einer Ringleitung auszubauen. Rund 20 Gemeinden könnten so mit Niederlenzer Wasser versorgt werden. Die SWL Energie AG schreibt dazu, dass die Anfrage von SVP/BDP derzeit nicht im Detail beantwortet werden könne, die Planung sei noch im Gange.

Wasser zum Zweiten: Für die Sanierung einer Wasserleitung entlang des Aabachs wurden Fr. 225 000.- bewilligt.

Styropor-Recyling: Weiter nahm der Stadtrat Stellung zu einem Postulat der EVP. Diese fordert eine Sammelstelle für Styropor beim Werkhof. Styropor sei wertvoll und müsse wiederverwertet werden, lande jedoch oft im Kehricht, argumentiert EVP. Der Stadtrat hält in seiner Antwort fest: Die Sammlung von Styropor sei aus ökologischer Sicht sinnvoll, mache zum jetzigen Zeitpunkt aber aus wirtschaftlicher Sicht wenig Sinn. Die Kosten und die erwarteten Mengen stünden in keinem guten Verhältnis. Zudem laufen laut Stadtrat Abklärungen mit einem privaten Unternehmer für den Betrieb des Recyclingplatzes. Eine Styropor-Sammelstelle könnte in diesem Rahmen geprüft werden.

Weniger Tempo: Der Stadtrat soll sich beim Kanton einsetzen, dass das Tempo auf den Strassen Aavorstadt, Burghaldenstrasse und Ammerswilerstrasse (bis Kindergarten Widmi) reduziert wird. Das fordert eine SP-Motion.

Des Weiteren genehmigte der Einwohnerrat zwei Kreditabrechnungen und bürgerte neun Ist Personen ein.