Die Erleichterung über den positiven Bericht des Kantons war nicht nur bei Bruno und Richard Stadelmann gross, welche in Fahrwangen stark verwurzelt sind und nun ihre Existenz in der Gemeinde sichern können. Aufgeatmet hat auch die Gemeinde Fahrwangen, insbesondere Gemeinderat Silvan Zülle. Dank dem positiven Entscheid aus Aarau bleibt Fahrwangen der drittgrösste Betrieb erhalten. Zülle mag gar nicht daran denken, welche Konsequenzen ein negativer Bescheid des Regierungsrats nach sich gezogen hätte. Für die Brüder Stadelmann war nämlich klar: Kann der Betrieb, der aus allen Nähten platzt, in der Gemeinde nicht ausgebaut werden, so bleibt nur eines: die Abwanderung. Angebote aus dem Nachbarkanton Luzern lagen bereits auf dem Tisch.

Doch so weit ist es nun nicht gekommen. Sozusagen im letzten Moment konnte das Ruder noch herumgerissen werden. Eine Geschichte, der über lange Zeit hinweg ein schlimmes Ende drohte, nahm schliesslich doch noch ein glückliches Ende. Doch schön der Reihe nach: Die Revision des Raumplanungsgesetzes vor fünf Jahren verhinderte in der Folge die bestehenden Erweiterungsabsichten des Unternehmens. «In Anbetracht der neuen verschärften Richtlinien hat man uns beim Kanton kaum Hoffnung gemacht, dass Fahrwangen bei der Revision der kommunalen Bau- und Nutzungsordnung unserem Bedarf an Gewerbefläche würde entsprechen können», erklären die Brüder Bruno und Richard Stadelmann.

Für Stadelmanns Ausbaupläne eine erste glückliche Fügung war die Wahl von Betriebswirtschafter Silvan Zülle in den Gemeinderat Fahrwangen. Er wurde zu einer zentralen Person im Gesprächsprozess mit dem Kanton. «Da war ich nun als neuer Gemeinderat und erhielt das Bauwesen zugeteilt, von dem ich wenig Ahnung hatte», erzählt Zülle und schmunzelt. Doch er nahm die Herausforderung an, bildete sich im Fachgebiet weiter. Heute arbeitet Silvan Zülle in einem Teilzeitpensum bei der Regionalen Bauverwaltung in Muri. Dieser sind 18 Gemeinden angeschlossen.

Dass im Fall Stadelmann vonseiten der Gemeinde Handlungsbedarf bestand, war Zülle rasch einmal klar. «Wenn Gewerbe wegzieht, ist das für eine Gemeinde wie Fahrwangen mit knapp über 2000 Einwohnern schmerzhaft. Das geht ans Läbige.» Man habe schon zwei Banken verloren und ebenso viele Beizen. Die Post stehe auf der Kippe und wegen des Coop-Neubaus im Nachbardorf Meisterschwanden macht sich Zülle Sorgen um die Filiale im Dorf.

Hilfe vom Gemeindeverband

Wie viel Zeit er für das Projekt «Stadelmann + Stutz AG» in den vergangenen Jahren aufgewendet hat, will Zülle nicht sagen. Er winkt ab. «Das ist egal. Nur soll viel: Das Resultat ist jede investierte Stunde wert.» Wenn Zülle über den Prozess der vergangenen Jahre spricht, so spürt man die Leidenschaft für das Projekt in seiner Stimme.

Das alleine genügte jedoch nicht. Ebenso gefragt war ein langer Atem. Nicht weniger als drei Anläufe waren nötig, bis der Kanton seine Zustimmung gab. «Wir mussten unsere Ansprüche an einen Beitrag aus dem kantonalen Topf sukzessive redimensionieren.» Bruno und Richard Stadelmann sprechen nicht mehr gerne von den Zeiten, als man schier verzweifelte und nach einem unerfreulichen Gesprächsverlauf mit hängenden Köpfen von Aarau zurück ins Seetal fuhr. Oft war man dem Aufgeben nahe. Und hat anschliessend doch wieder weitergemacht.

«Die Verantwortlichen beim Kanton haben zwar eine harte Linie vertreten, sich jedoch stets gesprächsbereit gezeigt, wenn wir neue Lösungen präsentierten», sagt Zülle. Und er spricht von einem weiteren Partner, der sich in den Verhandlungen ebenfalls stark engagiert habe. «Die gezielte Unterstützung durch die Standortförderung des Gemeindeverbands Lebensraum Lenzburg Seetal und Aargau Services war sehr wichtig und hilfreich.»

Neuer Standort «Güggelimatt»

Stadelmanns machen keinen Hehl daraus, dass sie angefangen hatten, nach Alternativlösungen Ausschau zu halten. Doch sei das gar nicht so einfach. «Sie können einen Holzbaubetrieb nicht einfach verlegen», sagt Richard Stadelmann.

Der auf ökologischen Holzsystembau spezialisierte Betrieb mit über 50 Mitarbeitenden, davon 8 Lernenden, ist in der Region stark verankert. Das gute Ende ist nah: Eine letzte Hürde muss noch genommen werden: Will Stadelmann + Stutz AG wie vorgesehen in die Gewerbezone «Güggelimatt» beim Dorfausgang in Richtung Sarmenstorf zügeln, muss die Gemeinde Fahrwangen einer Teiländerung des Bauzonen- und Kulturlandplans zustimmen.

In der «Güggelimatt» hat man nicht weniger als acht Grundstücke gekauft, um die erforderliche Fläche von 1,2 Hektaren zu erhalten. Auf dem Areal sollen eine 5000 Quadratmeter grosse Produktionshalle und ein 900 Quadratmeter grosses Bürogebäude mit Ausstellung zu stehen kommen.