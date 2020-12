Spuckschutz, Röntgensystem, Schredder: Inventar der Mein-Arzt-Praxis versteigert

Ein ganzes Röntgensystem, Kniebandagen, ein Schredder, Kunstpflanzen, Bilder, Möbel, Spuckschutz. Warum kommen rund 150 Gegenstände und Konvolute unter den Hammer? «Weil der Mieter die Miete nicht bezahlte», sagt Naina Kreyss, die Leiterin des Regionalen Betreibungsamts Seon. Und der Mieter ist die Firma Mein Arzt, Vermieterin die Gemeinde Seon. Sie hat für die Arztpraxis Räumlichkeiten im Obergeschoss des Hallenbads vermietet.

Mit dem Verkauf der dort befindlichen Gegenstände will die Gemeinde sich für die entgangenen Mietzinse und weitere Schulden nach Möglichkeit schadlos halten.

20 Personen kamen

Steigerungen in Coronazeiten sind anders. Beschränkte Teilnehmerzahl. Distanz. Maske. Der Freitag ist die letzte Möglichkeit, den Anlass dieses Jahr noch durchzuführen, denn just während in der Mehrzweckhalle geboten wird, verkündet der Bundesrat neue Coronamassnahmen. Statt der erlaubten 50 sind gut 20 Personen anwesend. Die Gegenstände konnte man am Vormittag im Obergeschoss des Hallenbads begutachten. Naina Kreyss präsentiert die Artikel über Powerpoint. «Mein erster solcher Grossanlass», sagt sie.

Ihr Stellvertreter Manuel Hartmann führt Buch; wer den Zuschlag erhält, muss gleich bezahlen. Und es gibt sie, die Schnäppchen. Wie es hinten links auch den notorischen Mindestbieter gibt. Lange aber macht Naina Kreyss, die souverän agiert, das Spiel nicht mit. «Bekomme ich ein vernünftiges Angebot?», fragt sie in die Runde. Als für ein Analysegerät nur zwei Franken geboten werden, setzt sie 50 Franken als Startgebot. Und verkauft halt nicht.

200 Franken für die Kaffeemaschine

Wenn Dinge des Ärztebedarfs unter das Hämmerchen kommen, zeigt sich, wer Arzt ist oder vielleicht mit Medizinalapparaten handelt. Die höchsten Preise erzielen ein Ultraschallgerät, das am Ende für 4000 Franken den Besitzer wechselt, und ein komplettes Röntgensystem, wo bei 9500 Franken Kreyss’ Werkzeug zum dritten Mal fällt. Sichtlich Spass macht es ihr, wenn zwei Personen sich überbieten, weil sie die Ventilatoren unbedingt wollen oder die Kaffeemaschine. Anderes geht halbgratis: ein massiver Holztisch mit vier Stühlen für eine Zehnernote. Oder zwei Laptops für 250 Franken. Die Kaffeemaschine und eine Kinderecke mit Spielsachen für den privaten Gebrauch sichert sich Fatma Helvaci, die Praxisassistentin des Seoner Arztes. Mit einem Sprung von 165 auf 200 Franken bringt sie den Mitbieter um die Kaffeemaschine zum Schweigen.

Auch der Seoner Velohändler Roland Fischer schlägt zu. Drei Stühle für 30 Franken und einen Kopierer für 150 sichert er sich, während ein Mann aus Brugg sein Auto mit Schnäppchen stopft, vom Monitor mit Wandhalterung bis zum professionellen Bodenreinigungssystem. Dinge, welche die erfolgreichen Bieter in der ehemaligen Arztpraxis über dem Hallenbad abholen können. Was nicht weggegangen ist, soll am 21. Dezember dort noch verkauft werden. Coronakonform selbstredend. «Und dann gelten die Schätzpreise», sagt Naina Kreyss.