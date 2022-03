Sportstacking Becherstapeln in Rekordschnelle: In Othmarsingen fand am Wochenende ein Wettkampf gegen die Zeit statt In Othmarsingen massen sich am Wochenende die Sportstacker an Bestzeiten und persönlichen Höchstleistungen. Eine Teilnehmerin reiste dafür sogar aus Nordirland an.

Sportstacking-Turnier in Othmarsingen: 31 Teilnehmende messen sich im schnellen Becherstappeln. Markus Christen

Aufbauen, abbauen, aufbauen, abbauen. In Sekundenschnelle türmen sich die Becherpyramiden unter flinksten Händebewegungen in die Höhe, um sogleich wieder einzufallen, fast als wären sie plötzlich auf einen Wellenbrecher getroffen.

Betrachtet aus einiger Distanz erscheint dieses geschwinde Entstehen und Vergehen der Pyramiden als ein Wogen, das die ganze Turnhalle erfasst und gleichzeitig einen faszinierenden Kontrast bildet zum festen und hochkonzentrierten Blick, den die Becherstapler selbst ihrem wandelbaren Werk widmen.

Beim Stapeln der Becher zählt jede Sekunde. Markus Christen

Am Samstag fand in Othmarsingen die «CupMania» statt. 30 Teilnehmerinnen und Teilnehmer von Jung bis Älter besuchten das Turnier im Sportstacking, also im Sportstapeln, und massen sich in verschiedenen Kategorien und Disziplinen an Qualifikationszeiten, an Bestzeiten und an persönlichen Höchstleistungen.

Etwa 100 registrierte Becherstapler hierzulande

Mitorganisatorin Daniela Huwyler. Markus Christen

«Rund einhundert registrierte Sportstacker gibt es in der Schweiz», sagt Daniela Huwyler, die das Turnier mitorganisiert und ebenfalls als Trainerin des Vereins «FreeStackers» einmal im Monat eine Trainingsgruppe in Othmarsingen betreut.

«Allerdings gibt es ganz viele Sportstacker, die nicht an die Turniere kommen und dem Sport einfach aus Freude an der Sache nachgehen.»

Die meisten der Teilnehmer in Othmarsingen stammen aus der Schweiz. Andrew und Laura Beacom jedoch sind den ganzen weiten Weg aus dem nordirischen Belfast angereist, um gegen die Uhr zu stapeln. Für den Vater bietet die sportliche Geschicklichkeitsübung die Möglichkeit, Zeit mit seiner Tochter zu verbringen. Laura war vor vier Jahren für eine Weile sogar Inhaberin eines Guinness Weltrekords im Sportstacking.

Laura und ihr Vater Andrew Beacom sind eigens aus Belfast angereist. Markus Christen

Noch immer treibe sie der Ehrgeiz nach Bestzeiten an, sagt die 18-Jährige. «Aber inzwischen besteht die Hauptmotivation darin, an die Turniere zu reisen und die anderen Sportstackerinnen und Sportstacker zu sehen.»

Sie bilden wie eine grosse, harmonische Familie

In der Turnhalle von Othmarsingen fällt insbesondere auf, dass die Sportstacker eine grosse, harmonische Familie bilden. So sagt denn auch Saskia Flühmann, vor allem sei sie fasziniert von der freundschaftlichen Stimmung und den Menschen, die sie an den Turnieren treffe. Die 18-jährige Tochter von Daniela Huwyler fährt in zwei Wochen nach Spanien an die Weltmeisterschaften im Sportstacking.

«In den Final zu kommen, ist mein Ziel. Was sich weiter ergibt, wird man dann sehen.»

Teilnehmerin Saskia Flühmann fährt in zwei Wochen nach Spanien an die Weltmeisterschaften im Sportstacking. Markus Christen

Entstanden in den USA, gespielt auf der ganzen Welt

Entstanden ist die Idee, Becher wettkampfmässig zu stapeln, übrigens in den USA. Neben den drei Einzeldisziplinen mit neun und zwölf Bechern gibt es das Doppel. Hier stapelt ein Zweierteam mit einer rechten und einer linken Hand. Bei der Staffel besteht ein Team aus vier Sportlern.

Hochkonzentriert, genau und gleichzeitig schnell muss man sein. Markus Christen

«Was das Sportstacking auszeichnet sind einmal sicher die Materialkosten. Mit 100 Franken hat man die Ausrüstung zusammen und das Schlimmste, das passieren kann, ist ein kaputter Becher. Der kostet zwei Franken», sagt Daniela Huwyler.

«Untersuchungen haben auch gezeigt, dass das Sportstacking Verknüpfungen zwischen den beiden Gehirnhälften herstellt und die Augen-Hand-Koordination sehr fördert.»

Ein Blick auf das Wogen der Pyramiden und man glaubt der Turnierorganisatorin aufs Wort.