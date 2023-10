Aarau 65 Paletten mit medizinischen Spenden verliessen Aarau in Richtung Ukraine Der medizinische Hilfsverein «Volunteers for Humanity» schickt weiterhin Hilfsgüter in die Ukraine. Die Unterstützung der Schweiz für das umkämpfte Land nimmt zu.

Mitglieder des medizinischen Hilfsvereins vor den voll bepackten Sattelschleppern. Bild: zvg

Einmal mehr hat der aargauische Verein «Volunteers for Humanity» seine Hilfsbereitschaft unter Beweis gestellt. Am vergangenen Samstag verliessen 65 Paletten mit medizinischen Spenden das Zeughaus Aarau, um Menschen in ukrainischen Kriegsgebieten zu helfen.

Der Abschied der befüllten Lastwagen Richtung Ukraine war für die Vereinspräsidentin Marit Neukomm am vergangenen Samstag ein Moment gemischter Gefühle. «Die Vorstellung, dass die ukrainischen Fahrer in das Kriegsgebiet zurückkehren müssen, während wir hier im friedlichen Aargau bleiben, berührt mich tief», erzählt Neukomm. Über 90 Prozent des gespendeten Materials stammt aus Schweizer Spitälern, von Vereinen und Medizinalfirmen. Ultraschallgeräte, Monitore zur Kreislaufüberwachung und Spezialverbände sind nur einige der Hilfsmittel, die verschickt werden.

Am gleichen Morgen konnten zudem neun Paletten Hilfsgüter und mehrere Kinder- und Babybetten für ein Spital im rumänischen Agnita auf den Weg geschickt werden.

Am 27. und 28. Oktober sind zwei weitere Sammeltage beim Zeughaus in Aarau geplant. Gesucht werden unter anderem Winterkleidung, Werkzeuge und Elektrogeräte, um den Menschen in Samos und der Ukraine durch den Winter zu helfen. Eine genaue Übersicht der gesuchten Spenden sowie weitere Informationen zu «Volunteers for Humanity» sind auf der Website des Vereins ersichtlich.