Eigentlich haben die beiden Beschuldigten, die sich wegen Rasens vor dem Bezirksgericht Lenzburg verantworten mussten, nichts miteinander zu tun. Und trotzdem sind sich die beiden Raser-Fälle ähnlich: Beide jungen Männer wurden letztes Jahr auf der Hauptstrasse in Hunzenschwil Fahrtrichtung Suhr geblitzt. Beide sassen hinter dem Steuer eines Sportwagens. Bei beiden zeigte der Tacho auf der 80er-Strecke über 150 Stundenkilometer an. Und beide werden ihr Billett sicher für die nächsten zwei Jahre nicht mehr zu Gesicht bekommen.

Ans Autotuning-Treffen gerast

An einem Sonntag im Mai – in Buchs fand gerade das Tuning-Treffen statt – fuhr der junge Mann aus Bern mit seinem BMW 335i Coupé von Hunzenschwil in Richtung Suhr. Es blitzte: 153 km/h. Ihm wurde auf der Stelle der Führerausweis abgenommen, sein Fahrzeug wurde von der Polizei beschlagnahmt. An besagtem Sonntag war er nicht der Einzige, der die Geschwindigkeit so massiv überschritt.

Drei weitere Temposünder mussten ihr Billett sofort abgeben. Die Frage, was der Grund für diese Raserei gewesen sei, konnte der junge Berner den Richtern erst nach langem Überlegen beantworten: «Ich bin in diesem Moment nicht mich selber gewesen», sagte er schliesslich. Er bereue es sehr und er könne sich heute nicht mehr erklären, was ihn dazu verleitet habe. Der Beschuldigte wurde im abgekürzten Strafverfahren zu einer bedingten Freiheitsstrafe von 15 Monaten mit einer Probezeit von 3 Jahren und einer Busse von 3000 Franken verurteilt. Das Strassenverkehrsamt des Kantons Bern entzieht dem jungen Mann seinen Führerausweis für 24 Monate.