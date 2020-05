Soll Lenzburg mit der Tradition brechen und 2021 ein Freischarenmanöver durchführen?

Stadtrat und Ortsbürgerkulturkommission (OBKK) Lenzburg liegen sich in den Haaren: Geht es nach dem Stadtrat, wird das pandemiebedingt abgesagte Freischarenmanöver 2020 ersatzlos gestrichen und 2022 wieder durchgeführt. Traditionsgemäss im geraden Kalenderjahr.

Die OBKK widerspricht dezidiert: Bräuche unterliegen den Gesetzen der Entwicklung und passen sich dem Zeitgeist an. Deshalb sei 2021 ein Freischarenmanöver durchzuführen. Die ortsbürgerlichen Kulturhüter gewichten beispielsweise das Argument höher, dass sich mit dem stadträtlichen Vorgehen viele Schüler nie für eine Wahl ins Kadettenkader empfehlen können. Dafür wird der Wechsel des Manövers in die ungeraden Jahre in Kauf genommen.

Was sagen Lenzburger Einwohner dazu?