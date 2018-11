Birrwil: Nach einer Stunde Diskussion war klar: Birrwil tritt der Kreisschule aargauSüd bei. Für Spannung sorgte ein Zusatzantrag für den Beitritt zur Schule Seon, doch nach zahlreichen Wortmeldungen blieb dieser bei den 113 anwesenden von 873 Stimmbürgern schliesslich chancenlos. Mit dem Ja zur Kreisschule wird Gemeinderätin Cristina Kopp nun vollwertiges Mitglied des Kreisschulrats. Vor dem Beitritt hatte sie im Gremium nur Beobachterstatus. Damit haben nun zehn von elf Gemeinden dem Beitritt zur Kreisschule aargauSüd zugestimmt. Übrig bleibt Gontenschwil, das an seiner Schulanlage festhalten will. Bei der Kreisschule setzt sich die Gemeinde deshalb dafür ein, dass sie bei einem Beitritt drei oder mehr Schulabteilungen zugewiesen bekommt. Zuvor haben die Gontenschwiler an der letzten Sommergmeind den Beitritt abgelehnt, wie es für sie weitergeht, ist noch unklar. In Birrwil durchgewinkt wurden nebst der Kreisschule auch das Budget 2019 mit einem unveränderten Steuerfuss von 90 Prozent und ein Kredit über 70 000 Franken für die Installation von 44 LED-Lampen an der Seetalstrasse.

Hallwil: 34 von 601 Stimmberechtigten genehmigten einstimmig den Projektierungskredit über 37 000 Franken für die Planung eines möglichen Wasserverbunds mit Seon. Ebenso ohne Gegenstimme wurde das Budget 2019 mit einem unveränderten Steuersatz von 117 Prozent verabschiedet. Ausserdem verabschiedete der Souverän einen Verpflichtungskredit über 45 000 Franken für den Ersatz der Heizung von Gemeindegebäude und Schulanlagen. Weitere 45 000 Franken kommen dem Küchenersatz in den Wohnungen des Gemeindegebäudes zu Gute.