«So wenig Wasser haben wir seit den Vierzigerjahren nicht mehr gemessen», sagt Ueli Haller, Geschäftsführer der Schifffahrtsgesellschaft. Die MS «Hallwil» konnte für die anstehende Winterrevision gerade noch so aus dem See gezogen werden. «Es reichte auf den Zentimeter», so Haller.

Die Werft des 59-jährigen Michael Männich holt jeden Herbst rund 350 Boote aus dem Wasser. Dieses Jahr hat sie besonders viel zu tun: Weil viele Boote nicht mehr ohne Weiteres aus dem Wasser gezogen werden können, kommt zum Beispiel oft ein Kran zum Einsatz. Aus dem Wasser müssen auf jeden Fall alle Boote, denn weil der See zufrieren kann, schreibt dies das Reglement für Bootshalter auf dem Hallwilersee vor.

Kein einziger Sommersturm

«Für uns hat das Wetter zwei Seiten: Weil es im Sommer so schön war, hatten wir mit der Bootsvermietung sehr viel zu tun», erzählt er, während er ein kleines Arbeitsboot über den See steuert. «Dafür hat es ungewöhnlich wenig Reparaturaufträge gegeben, denn es hat den ganzen Sommer über kein einziges Mal gestürmt.» Für diesen Winter erwartet Männich wieder mehr Reparaturarbeiten: Bei den aufgelaufenen Booten werde es den einen oder anderen Schadenfall geben.