«So managt man eine Krise nicht»: Alterszentrum-Leiter übt scharfe Kritik an Bund und Kanton

Im vergangenen Jahr sind im Alterszentrum Obere Mühle (AZOM) in Lenzburg 35 Personen gestorben. Sterben gehört zum Alltag in einer Altersinstitution und führt normalerweise zu keinen Schlagzeilen.

Seit Ausbruch der Pandemie im vergangenen März ist das anders. Seit damals sind die Alters- und Pflegeheime im Fokus. «Altersheime sind die grössten Covid-19-Stationen. Die Mehrheit der Coronatoten hat in einem Seniorenzentrum gelebt», hiess es beispielsweise vorgestern in der NZZ. Das Altersheim als Todesfalle? «Für unsere Institution stimmt das nicht», sagt Michael Hunziker, Leiter des Alterszentrums Obere Mühle (AZOM) in Lenzburg bestimmt.

Er ärgert sich über die Pauschalisierung. Reine Effekthascherei, findet er. «Im AZOM ist bisher kein einziger Todesfall auf das Coronavirus zurückzuführen», sagt Hunziker. Seit März 2020 seien zwei Bewohner an Corona erkrankt und wieder genesen. Neun Mitarbeitende hatten das Virus ebenfalls erwischt, auch sie sind wieder gesund. Aktuell fallen zwei Mitarbeitende coronabedingt aus.

Vorzeitiger Lockdown über Alterszentrum

Alles in allem: ein Riesenglück für das AZOM. Die Frage drängt sich auf: Weshalb wurde das Lenzburger Alterszentrum nicht stärker von Corona beeinträchtigt? Der Zentrumsleiter führt dies auf die Massnahmen zurück, welche das AZOM im März 2020 durchgesetzt hatte. «Wir haben uns sehr unbeliebt gemacht damals, weil wir viel rigoroser vorgegangen sind, als vom Bund vorgesehen war», erklärt er. Hunziker hat bereits am 13. März, noch bevor der Bundesrat die ausserordentliche Lage erklärte, über das Alterszentrum ein Besuchs- und Ausgangs­verbot verhängt.