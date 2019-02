Wer soweit ist, denkt meistens bereits an den nächsten Schritt. Die Hochzeit. «Je früher man mit den Vorbereitungen für den grossen Tag beginnt, umso eher kann man sich diesen nach seinen Vorstellungen gestalten», weiss Roland Frey. «Die Festlocation beispielsweise muss man unter Umständen schon ein Jahr im Voraus oder noch früher reservieren.»

Der Inhaber des gleichnamigen Uhren- und Schmuckgeschäfts in Lenzburg organisiert gemeinsam mit Evelin Amsler vom Bastel-Huus Amsler AG in Aarau zum sechsten Mal eine Hochzeitsexpo. Sie findet morgen und übermorgen im Müllerhaus statt. Auf drei Etagen bieten 34 Dienstleister ihre Angebote rund ums Heiraten an. Damit ist die Hochzeitsausstellung so gross wie noch nie bisher. Und dies, obwohl in der Region weitere Fachmessen ebenfalls um heiratswilliges Publikum buhlen – in Brugg, Egerkingen, Mellingen und Schönenwerd.

Doch der Besucheraufmarsch, so Frey, lasse auf eine steigende Nachfrage schliessen. «Die Leute kommen jeweils von weit her zu uns nach Lenzburg.» Mit der Ausstellungslocation im historischen Müllerhaus habe Lenzburg zudem einen extra Trumpf in der Tasche, erklärt der Messeorganisator. Auf der eigenen Website wird das im Jahr 1785 erbaute Müllerhaus als «schönstes Aargauer Bürgerhaus» beschrieben, Frey spricht von einem ganz «speziellen familiären Ambiente», welches das Haus vermittelt. «Das ist ein purer Gegensatz zu grossen kühlen Hallen und zieht die Leute an.»