Am Samstag, kurz vor Mitternacht, erreichten die beiden Open-Air-Tage ihren Höhepunkt. Als zweite Zugabe spielten Smokie, die britischen Rock-’n’-Roll-Überlebenden aus den Siebzigern, ihren Welthit «Living next door to Alice». Die 1600 Fans auf dem Fahrwanger Schulhausareal gerieten vollends aus dem Häuschen und sangen jede Zeile mit. Andreas «Res» Kunz vom Organisationskomitee strahlte: «Das Wetter stimmt, die Leute haben ihren Spass und die Musik ist gut. Wir sind zufrieden.»

Im Publikum stand auch Cheyenne Dubler. Die 16-Jährige absolviert eine Lehre als Hotelkauffrau in der «Seerose» Meisterschwanden und checkte die Smokie-Mitglieder ein. «Alles nette Typen», sagt sie und schmunzelt. Ein zweiter Höhepunkt war der Auftritt von Elvis-Imitator René «RenElvis» Wettstein aus Wohlen. Zusammen mit der Combo «Rock Club 58» heizte er den Fans gehörig ein. Wüsste man nicht, dass der echte Elvis Presley seit über 40 Jahren in seinem Grab im Garten von Graceland liegt, man hätte glauben können, der «King» stünde leibhaftig auf der Bühne. Hüftschwung, Stimme – alles stimmte.

Nach dem Gig war für Wettstein noch lange nicht Feierabend. Zahlreiche weibliche Fans wollten mit ihm ein Selfie machen. Fritz Portner plauderte im VIP-Bereich aus dem Nähkästchen. Zusammen mit dem bestens vernetzten Künstlerbetreuer sucht Res Kunz jeweils den Haupt-Act für das «Schützi» aus. Für die 20. Ausgabe ganz oben auf der Wunschliste sollen Namen wie «Ten Years After» oder «Supertramp» stehen.(RUBU)