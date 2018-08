Aufenthaltsbewilligung entzogen

Doch schon ab Januar 2016 bezog die Frau in ihrer Wohngemeinde Sozialhilfe, weil sie nicht arbeitete. Und wenn der Nachweis der selbstständigen Erwerbstätigkeit fehlt, kann das Migrationsamt die dafür ausgesprochene Aufenthaltsbewilligung wieder entziehen – was es auch bald tat. Denn bloss mit ihrer deutschen Monatsrente – rund 1350 Euro – könne sie ihren Lebensunterhalt in der Schweiz nicht bestreiten, was aber die Voraussetzung für eine Aufenthaltsbewilligung gewesen wäre.

Droht ihr Lebensgefahr?

Gegen die Wegweisung aus der Schweiz wehrte sich die Frau durch alle Instanzen. Unter anderem brachte sie ihre angeschlagene Gesundheit ins Spiel, es drohten ihr bei einer Rückkehr in ihr Heimatland «lebensgefährliche» gesundheitliche Konsequenzen. Das Aargauer Verwaltungsgericht hatte das – wie später das Bundesgericht – nicht gelten lassen und argumentiert, die medizinische Versorgung in Deutschland und der Schweiz sei vergleichbar.

Nicht gelten liess das Bundesgericht Argumente, die die Frau vor dem höchsten Schweizer Gericht erstmals vorgebracht hatte. Etwa das Vorliegen einer sogenannt eheähnlichen Lebenspartnerschaft oder ihre Aussage, sie sei seit Anfang Jahr nicht mehr von der Sozialhilfe abhängig. Denn solche «Noven» – neue Beweise – dürfen im bundesgerichtlichen Verfahren nicht vorgelegt werden.

Den Antrag auf unentgeltliche Rechtspflege und Verbeiständung der Frau wies das Bundesgericht wegen «Aussichtslosigkeit» ihrer Beschwerde ebenfalls ab. Sie muss die Kosten für das Verfahren also selber tragen.

Bundesgericht: 2C_415/2018