Im Atelier von Marky’s Cakery fühlt man sich ein bisschen wie in einem Märchen. Oder in einem Torten-Traum. In der Villa Malaga an der Lenzburger Schützenmatt-strasse stehen in zwei denkmalgeschützten Räumen glitzernde, glänzende, goldene Cake-Pops, Cupcakes, zwei-, drei- oder vierstöckige verzierte Torten. Malereien und Stuck an den Wänden vollenden das Bild.

Besitzerin des Ateliers ist Markéta Baumgartner Lusková aus Seon. Sie ist 43 Jahre alt und hat vor einem Jahr entschieden, sich mit dem Backen und als Tortendesignerin selbstständig zu machen. Zuvor arbeitete sie fast 20 Jahre in der Automobilbranche.

«Ich habe wirklich nie gerne gebacken. Kochen kann ich immer noch nicht», sagt sie. Doch vor vier Jahren sass sie eines Abends vor dem Fernseher und sah eine Serie über einen Mann, der Torten designte. «Seit ich das gesehen habe, bin ich angefressen.» Anstatt in Zürich Schuhe zu kaufen, habe sie ihr Geld fortan in Backwarenläden ausgegeben. Verbrachte Stunden in der Küche, rollte Zuckerfondant aus oder übte, Kuchenböden aufeinanderzustapeln. Langweilig wurde ihr das nie. Über die Jahre hinweg absolvierte sie etliche Kurse und besuchte Weiterbildungen. «Erst dachte ich, dass die Begeisterung irgendwann nachlässt», sagt sie. Dann schüttelt sie entschieden den Kopf. «Das war aber nicht so.» Doch die Doppelbelastung von Beruf und intensivem Backen wurde ihr langsam aber sicher zu viel. Also tauschte Baumgartner ihren Job im «topmodernen Glasbüro» vollends gegen die Backstube.