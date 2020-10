«Sie kommen rein, trainieren und gehen wieder»: Fitness in der Masken-Zeit

Während einige Fitnessstudio-Betreiber der Region mit Besorgnis in die Zukunft blicken, verzeichnen andere sogar einen Zuwachs an Neumitgliedern. Mit gleich zwei Studios ist die Migros in Aarau vertreten. Dort gelte – wie in allen Studios seit Montag vorgeschrieben – eine Maskenpflicht, erklärt Sprecherin Daniela Lüpold. «Jedoch gilt diese nicht für Kundinnen und Kunden, wenn sie am Trainieren sind.» Bedeckt hält sie sich bei der Entwicklung des Geschäftsgangs: «Wir registrieren Ausschläge auf beide Seiten.»