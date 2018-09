Am 25. November wird in Seon an der Urne über Tempo 30 abgestimmt – zum zweiten Mal innert kurzer Zeit. Nach der Gemeindeversammlung im Juni hätte man meinen können, dass endgültig über das Thema entschieden worden sei: 343 Seonerinnen und Seoner stimmten dem Antrag zur Einführung von Tempo 30 in allen Wohnquartieren zu. 174 stimmten dagegen. Die Gmeind sollte nicht den Schlusspunkt darstellen, gegen den Beschluss wurde das Referendum ergriffen.

Zum wiederholten Mal mobilisieren Befürworter und Gegner. Die IG Verkehrssicherheit Seon wurde nach der Sommergmeind 2017 gegründet. Damals wurde ein Antrag für Tempo 30 in zwei Strassen abgelehnt und stattdessen ein Antrag für Tempo 30 auf allen Quartierstrassen angenommen. Die IG macht mit einer Website, auf Facebook und mit Aktionen in der Öffentlichkeit auf sich aufmerksam. Nun, zwei Monate bevor Tempo 30 erneut an die Urne kommt, treten die Vorstandsmitglieder der IG an die Öffentlichkeit. «Es wurde immer wieder gefragt, wer hinter der IG stehe», sagt Präsidentin Sandra de Luca. «Wir wollen für die Bevölkerung transparent sein», sagt Vorstandskollegin Rebecca Gloor. Die IG will nicht anonym sein.

Acht Vorstandsmitglieder zählt die IG insgesamt. «Von Eltern bis zu Pensionären aus verschiedenen Quartieren», sagt Andrea Callegher. Jeden Monat trifft sich die IG zu einer Sitzung. «Wir haben viel gearbeitet», sagt de Luca. Der Lohn sei das deutliche Resultat der Abstimmung an der letzten Gemeindeversammlung gewesen. Dass das Referendum kommen werde, hatte die IG erwartet. Die Mitglieder ärgern sich auch nicht darüber. Das sei halt Demokratie, deren Mittel allen zur Verfügung stehen. Durch den Mehrheitsbeschluss an der letzten Gmeind fühlt sich die IG bestärkt. «Wir haben gespürt, dass sich die Stimmung im Dorf gegenüber Tempo 30 geändert hat», sagt de Luca. Die drei berufstätigen Frauen haben alle Kinder und sind überzeugt, dass Tempo 30 mehr Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer bieten würde. Aus der Strasse eine Begegnungszone machen wollen sie nicht. «Tempo 30 ist keine Begegnungszone», sagt Callegher. Die Strassen seien keine Spielplätze. «Aber alle Verkehrsteilnehmer müssen sich korrekt verhalten.»

Als Argumente für Tempo 30 zählen die IG-Vertreterinnen neben der Sicherheit die Wohnqualität, da weniger Lärm durch Reibung und Motorengeräusche entsteht. «So wird Seon auch als Wohnsitz attraktiver gemacht.» Während für und gegen den Kampf um Tempo 30 alle demokratischen Mittel ausgereizt werden, ist im Dorfkern bereits passiert, wovon alle reden: Auf der Unterdorfstrasse und der Milchgasse wurde Tempo 30 eingeführt. Die belebten Strassen sind von diversen Geschäften gesäumt. Diese Zone wurde als Teil des Budgets an der letzten Wintergmeind genehmigt. Öffentlich daran gestört habe sich bis jetzt niemand. «Wir haben positive Rückmeldungen erhalten», sagt de Luca. Auch in anderen Gemeinden habe die IG beobachtete, dass sich die Aufregung um Tempo 30 nach der Einführung schnell gelegt habe. «Die Umstellung ist das schwierigste», sagt Rebecca Gloor.

Mit den Gegnern von Tempo 30 steht die IG nicht in Kontakt, auch nicht mit dem Referendumskomitee. «Wir präsentieren sachliche Argumente», sagt de Luca. «Auch der Gemeinderat und die Mehrheit der Ortsparteien unterstützen Tempo 30.» Die IG sieht sich als Verbindungsglied zwischen der Gemeinde und der Bevölkerung. «Auf unserer Website nehmen wir jederzeit Fragen oder Anregungen entgegen», sagt de Luca. Die IG soll auch nicht aufgelöst werden, falls Tempo 30 im November an der Urne angenommen werden sollte. «Wir wollen weiter für verkehrstechnische Belange einstehen», sagt Andrea Callegher. «Wir sind keine Eintagsfliege.»

Die Tempo-30-Debatte in Seon dauert schon lange: Die flächendeckende Einführung von Tempo 30 wurde an der Wintergmeind 2011 und später auch in einer Referendumsabstimmung abgeschmettert.