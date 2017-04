Es war ein fulminanter Start in die neue Saison des Hammerparks. Bei schönstem Wetter stellten die Teilnehmer am Eröffnungsevent auf den Bikes, den Skates und an der Boulderanlage ihr Können unter Beweis und brachten die Zuschauer damit immer wieder zum Staunen. Auch Franziska Möhl, Präsidentin des Vereins Hammerpark, war rundum zufrieden mit dem Anlass. «Das Wetter hat optimal mitgespielt und es waren erfreulich viele Familien mit Kindern da.»