Sie fertig mit ihren Schnitzkünsten Figuren aus Holz: «Oft schnitze ich aus dem Moment»

Das Wisa-Gloria-Areal in Lenzburg lebt. Künstler aller Art teilen sich den Platz in den alten Industriehallen, in denen früher Spielzeug produziert und gelagert wurde. Seit 2007 wirkt auch Sibylle Kessler im Wisa-­Gloria.

Die Künstlerin ist gelernte Vergolderin und konzentriert sich seit einigen Jahren vor allem auf die Holzschnitzerei, das Restaurieren von sakralen Skulpturen und Bilderrahmen.

In ihrem Atelier stehen zahlreiche Skulpturen. Sie sind gross, schlank und elegant. Einige sind eher im floralen Stil gehalten, andere gehen ins Abstrakte. Sibylle Kessler kommt ursprünglich aus Affoltern am Albis. Seit 2007 arbeitet die Künstlerin in Lenzburg im alten Wisa-Gloria Gebäude.

Zwei Jahre später entschied sie sich, nach Lenzburg zu ziehen. In ihrem Atelier schafft sie Skulpturen nach Auftrag oder arbeitet an ihren eigenen Kreationen. «Oftmals denken die Leute, dass meine Skulpturen zusammengeleimt sind», erklärt Kesser. «Ich schnitze sie jedoch immer aus einem Stück Holz.»

Die Arbeit mit Holz wurde nie langweilig

Am liebsten arbeitet die Holzschnitzerin mit Nussbaum- und Lindenholz. Um das Holz zu bearbeiten, benutzt sie einen Holzklöppel und Schnitzeisen.

Nebst den Skulpturen und Restaurationsarbeiten stellt Kessler auf Wunsch auch Wappen her. Sie fertigt sie aus Holz und bemalt sie anschliessend mit Motiven und Ornamenten. Ihren ursprünglich gelernten Beruf, die Vergolderei, erkennt man auch heute noch an einigen Skulpturen, die goldene Ornamente aufweisen und den Wappen, die zum Teil vergoldet wurden.

Nach ihrer Ausbildung absolvierte Kessler ein Praktikum in der Bildhauerei. Seit fast 20 Jahren arbeitet die Holzschnitzerin selbstständig. Das Material wurde ihr dabei nie langweilig: «Holz ist einfach, homogen und es atmet. Man findet es überall und kann sofort damit arbeiten», erklärt sie.

Teilweise fertigt Kessler vor dem Schnitzen eine Skizze an. «Oft schnitze ich aber auch einfach aus dem Moment», erklärt die Künstlerin.

Ein See unter dem Schloss Lenzburg

Ihre Kunstwerke hat Sibylle Kessler bereits an diversen Orten ausgestellt. Unter anderem im Schloss Wülflingen in Winterthur, dem Salzhaus in Brugg und im Müllerhaus in Lenzburg.

Vor rund zwei Jahren nahm Kessler ausserdem am «Transformator-Projekt» der Kulturkommission Lenzburg teil. Dafür gestaltete sie das Seeprojekt «Ein See für Lenzburg». Ein 3D-Objekt der Stadt Lenzburg mit einem grossen See. «Mit dem See möchte ich eine Naturinsel bauen im immer dichter bebauten Gebiet von Lenzburg», schrieb sie damals zum Objekt.

«Ich habe das Projekt klar als Symbolbild deklariert», so die Künstlerin. «Es ist eine meiner Visionen für die Stadt Lenzburg, aber natürlich ist mir klar, dass man nicht unter dem Schloss Lenzburg einen künstlichen See anlegen kann», sagt Sibylle Kessler.

Es sei ihr wichtig gewesen, aufzuzeigen, dass immer mehr Flächen zugebaut werden. «Es geht mir dabei auch um die Natur, die Flora und die Fauna. Man fördert sie nicht, wenn man schon wieder ein Loft baut.»