Kolumne Sich in seiner Haut wohlfühlen hat auch mit dem Essen zu tun Warum der Schönheitsarzt jetzt auch noch ein Restaurant eröffnet.

Rebecca Schwörer (30, Restaurantleiterin), Kevin Romes (30, Küchenchef) und Pascal Hobler (27, Sous-chef, vlnr) werden ab Frühjahr 2022 das "Fine Dining"-Restaurant "Skin's the restaurant" von Felix Bertram (46, ganz links) führen. Sandra Ardizzone

Endlich ist es so weit! Ende Mai eröffnet das Skin’s Restaurant in Lenzburg. Von Mittwoch bis Samstag an vier Abenden für alle, die Freude am guten Essen haben. Unzählige Male wurde ich ungläubig gefragt, warum ich denn nun auch noch ein Restaurant eröffne. Und dann noch «Fine-Dining» mit fünf jungen Köchen aus den besten Häusern, mit Sternen und Punkten dekoriert. Ein ausgezeichneter Sommelier, gebürtig aus dem Aargau, der nun einen spannenden Weinkeller in Lenzburg anlegt. Ein Spitzen-Serviceteam mit viel Herz und Engagement. Nun ja, wer mich als Unternehmer kennt, weiss, dass ich gerne neue Wege gehe und jeweils anstrebe, neue Trends in unserer Branche zu setzen.

Ich habe mich lange damit beschäftigt, was Skinmed eigentlich ist und um was es geht bei dem, was wir machen? Wir bieten einerseits die klassische Dermatologie an, bei der es um unsere Oberfläche geht, um unsere Haut. Aber auch unser Angebot im Bereich der plastischen und ästhetischen Chirurgie befasst sich mit der Oberfläche und den direkt darunter liegenden Strukturen. Mit der Form also. Zusammen genommen geht es also um die Haut und die Strukturen unter der Haut, welche dann über Vitalität und Gesundheit sowie einer schönen Form zu einer positiven Ausstrahlung, Selbstwert und natürlicher Schönheit beitragen.

Zur Person Bild: Thomas Egli Felix Bertram (46) ist Arzt und Unternehmer. Er ist Gründer der Skinmed-Kliniken für Dermatologie und Plastische Chirurgie.

Wir möchten uns lösen von dem uniformen, künstlichen und klischeehaften Schönheitsbegriff – mit seinen diversen Entartungen – und unseren Patientinnen und Patienten das anbieten, wonach sich die meisten sehnen: sich in ihrer Haut wohlzufühlen. Wir stehen für ein ganzheitliches Angebot von der Dermatologie bis hin zur Plastischen und Ästhetischen Chirurgie. Ergänzt durch Haartransplantationen und unser neues Angebot in der Cosmetology. Sich in seiner Haut wohlfühlen! Das ist es im Kern, wonach wir streben – sei es eine Hauterkrankung oder eine Hakennase. Beides kann dazu beitragen, dass wir uns nicht mehr wohlfühlen, das Selbstwertgefühl leidet.

Und was hat das alles nun mit einem Restaurant zu tun?

Auch gutes Essen trägt dazu bei, dass wir uns in unserer Haut wohlfühlen. Ein Moment des Genusses, der guten Gespräche in anregender Atmosphäre. Nicht zuletzt spielt die Ernährung auch eine wesentliche Rolle für unsere Gesundheit, unsere Haut und unser inneres Wohlbefinden. Und in der «Fine Dining»-Küche, wo in höchster Präzision kleine Kunstwerke mit Nahrungsmitteln bester Qualität geschaffen werden, entsteht somit ein visuelles und gustatorisches Pendent zu unserer täglichen Arbeit am Patienten, wo ebenfalls Präzision und Qualität eine entscheidende Rolle spielen.