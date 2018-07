Fast hätte man meinen können, das Thema Tempo 30 sei endlich gegessen. An der Gemeindeversammlung im Juni hatten die Seoner Stimmbürger Ja gesagt zur Einführung von Tempo 30 in den Wohnquartieren. Sie genehmigten dafür einen Kredit über 143'500 Franken.

Der Gemeinderat und ein Grossteil der Seonerinnen und Seoner verliessen an jenem Juniabend zufrieden die Dreifachturnhalle. 343 Personen stimmten für Tempo 30. Es hätte das Ende eines jahrelang dauernden Konflikts sein können. Doch der Ausgang war nicht im Sinne der Tempo-30-Gegner. Schon dreimal hatten die Seoner Nein gesagt zu Tempo 30, zweimal an der Gmeind und einmal an der Urne. Mit allen demokratischen Mitteln haben Gegner und Befürworter immer wieder versucht, das Thema zu ihren Gunsten zu entscheiden. Besonders den Befürwortern wird immer Zwängerei vorgeworfen.



Und so konnten die Gegner auch jetzt nicht nachgeben: Gegen die Zustimmung des Kreditantrags für die Einführung von Tempo 30 ist das Referendum ergriffen worden. Für ein gültiges Referendum müssen 321 Unterschriften – ein Zehntel der Stimmbevölkerung – eingereicht werden. Wie die Gemeinde mitteilt, kam das Referendum mit 415 gültigen Unterschriften zustande. Eingereicht wurden sie von einer Privatperson, wie Gemeindeschreiber Marco Hunziker sagt. Ob die Person einer Gruppierung angehört oder öffentlich mit Namen für ihr Anliegen einstehen will, sei noch unklar. «Nächste Woche wird der Gemeinderat das Thema an seiner Sitzung besprechen», sagt Hunziker. Die Urnenabstimmung findet am 25. November 2018 statt, in den Unterlagen zur Abstimmung hätte der Referendumsführer die Gelegenheit, seine Argumente öffentlich darzulegen. «Wenn sich niemand zum Referendum bekennt, werden die negativen Voten aus der Gemeindeversammlung als Gegenargumente verwendet», sagt Hunziker.



Der Widerstand gegen Tempo 30 ist immer noch stark in Seon, doch beginnt er zu schwinden? Die Zahlen lassen diese Vermutung aufkommen: An der Gmeind wurde der Kreditantrag mit 343 Ja- gegen 174 Nein-Stimmen deutlich angenommen. Und während beim letzten Referendum im Jahr 2012 noch 664 Unterschriften gesammelt wurden, sind es jetzt über 200 weniger.