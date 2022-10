Seon Wechsel bei der Geschäftsführung der Stiftung Satis: «Es wird nicht einfach sein, sie zu ersetzen» Lucia Lanz gibt ihren Job als Geschäftsführerin der Stiftung Satis auf, bleibt aber als Projektleiterin Immobilienstrategie erhalten. Sie blickt mit dem Stiftungsratspräsidenten Heinz Bürki auf die letzten Jahre zurück und erklärt, wie es weitergeht.

Geschäftsführerin der Stiftung Satis Lucia Lanz und Stiftungsratspräsident Heinz Bürki. Anja Suter

Vor 12 Jahren gab es zwei Möglichkeiten für die Stiftung Satis in Seon. Entweder wird die Sozialeinrichtung für Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen geschlossen, oder es gibt einen «harten Turnaround». Die Stiftung entschied, sich neu zu erfinden und die Strukturen komplett frisch aufzubauen. Hinter dem Steuer sass damals Lucia Lanz, die zuvor schon mehrere Jahre als Bereichsleiterin in der Stiftung gearbeitet hatte.

Der Zustand der Stiftung war zu dieser Zeit alles andere als gut. Die kantonale Anerkennung stand wegen der Unterfinanzierung, wenig qualifizierten Personals und der in die Jahre gekommenen Infrastruktur in Frage. «Ich habe trotzdem einen Weg gesehen», sagt Lanz. Heute steht die Stiftung an einem anderen Punkt. Sie könne sich knapp über den kantonalen Leistungsbesteller refinanzieren, habe überdurchschnittlich qualifiziertes Personal. Die Stiftung mit 100 Plätzen kann zudem unterschiedliche Wohnungsangebote und Tagesstrukturen anbieten, sagt Lanz.

Die Phase des Umbruchs soll nun Ende dieses Jahres beendet und mit einer ISO 9001-Zertifizierung gekürt werden. Für Lucia Lanz ist es zudem auch der Zeitpunkt für die Stabsübergabe, wie sie es nennt. Sie verlässt die Geschäftsleitung der Stiftung, bleibt dem Satis aber als Projektleiterin Immobilienstrategie erhalten.

Nachfolge für Lucia Lanz wird extern gesucht

Seitens des Stiftungsrats lässt man die scheidende Geschäftsführerin nur ungern ziehen. «Es wird nicht einfach sein, sie zu ersetzen», sagt Stiftungsratspräsident Heinz Bürki. Für die Suche nach der Nachfolgerin oder dem Nachfolger werde man bald ein Inserat schalten. «Wir haben intern niemanden im Auge.» Man habe in der Zeit der Restrukturierung eine hohe Personalfluktuation gehabt und die drei Betriebsleiterinnen in der Geschäftsführung seien noch jung. «Es wäre der falsche Moment, jemanden intern zu diesem Zeitpunkt in die Position zu hieven», sagt Lanz. Sie wird Geschäftsführerin der Stiftung bleiben, bis eine Nachfolge gefunden und eingearbeitet ist. «Wir rechnen damit, dass das noch einige Monate dauern wird», sagt Bürki. Man könne in der Stiftung Satis aber eine interessante Stelle anbieten.

Die Stiftung Satis hat eine Igelstation aufgebaut, welche 2019 eröffnet wurde. Im Bild: Geschäftsführerin der Stiftung Satis, Lucia Lanz, und der Leiter des Bereichs Arbeit, Martin Ivar mit einem Igel. Colin Frei

Die Stiftung Satis bietet heute 100 Plätze für Menschen mit einer psychischen Beeinträchtigung an. «80 Plätze sind für Menschen mit einer IV-Rente oder einer Anmeldung dazu. Die restlichen 20 kommen aus dem Justizbereich», sagt Lanz. Innerhalb der Stiftung bestehe derweil nicht die Absicht, mehr Plätze anzubieten. «Es ist eine gute Anzahl. Ich kenne heute jeden Klienten», sagt die Geschäftsführerin.

Beschäftigen wird die Stiftung in den nächsten Jahren sicherlich die Immobilienplanung. So ist die Aufstockung des Hauses Weinhalde vor dem Eingabeverfahren. Für den Neubau des Säuberlihaus laufen die Planungsarbeiten. Ebenso auf der Liste steht der Neubau des Stöcklihaus und der Umbau und die Sanierung des Haus an der Oberdorfstrasse. Immer noch geplant ist auch der Bau des Werkstattgebäudes in Hallwil. «Dort müssen wir aber zuerst die Beendigung der Revision der Bau- und Nutzungsordnung abwarten», sagt Bürki.