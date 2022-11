ArgoviaToday

Seon – Schafisheim Auto und Lieferwagen krachen frontal ineinander – Helikopter fliegt schwer verletzte Frau ins Spital Am Montagmittag ist es zwischen Seon und Schafisheim zu einem schweren Unfall gekommen. Dabei sind ein Auto und ein Lieferwagen frontal kollidiert. Eine 58-jährige Frau ist dabei schwer verletzt worden.

Totalschaden: Wie heftig der Unfall war, zeigt die Front des Minis. Der Motorblock wurde beim Unfall herausgerissen. Kapo AG

Am Montag kurz nach dem Mittag kam es zwischen Seon und Schafisheim zu einem Unfall. Gemäss Polizeiangaben ereignete er sich gegen 12.45 Uhr. Eine 58-jährige Frau fuhr in einem Mini von Seon in Richtung Schafisheim, als sie aus noch ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn geriet. Laut Bernhard Graser, Mediensprecher der Kantonspolizei Aargau, kollidierte sie dabei so schwer mit einem entgegenkommenden Lieferwagen, dass es den Motorblock aus dem Mini riss. Am Kleinwagen entstand Totalschaden.

Bei der Kollision flog der Motor des Autos mitten auf die Strasse. Der Fahrer des Lieferwagens kam mit leichten Verletzungen davon. BRK News

Ersthelfer und die bald eintreffenden Polizeipatrouillen fanden die Frau nicht ansprechbar im Wrack vor. Die Feuerwehr konnte sie befreien, worauf die Ambulanz die Reanimationsmassnahmen fortsetzte. In der Folge flog ein Rettungshelikopter die Frau in kritischem Zustand ins Spital. Über ihren Gesundheitszustand liegen am Dienstagmorgen keine weiteren Angaben vor.

Infolge des Unfalls musste die Strasse gesperrt und der Verkehr umgeleitet werden. BRK News

Für die aufwändigen Rettungs- und Bergungsarbeiten sowie die polizeiliche Tatbestandsaufnahme musste die Polizei die Strecke Seon – Schafisheim bis gegen 19 Uhr sperren. Die Feuerwehr leitet den Verkehr grossräumig um. (zen/cri)

