Aarau Wegen Allerheiligen: Wird das der Rüeblimärt der Superlative?

Beim OK, das den Rüeblimärt letztes Jahr in letzter Minute gerettet hat, laufen die Vorbereitungen des kommenden Anlasses schon fünf Monate vor dem grossen Tag auf Hochtouren. Wegen Allerheiligen rechnet das OK dieses Jahr mit weit über 30’000 Besuchenden.