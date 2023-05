Seon Puls gefühlt am Polit-Apéro: Verkehr und Strassenbauten beschäftigen die Gemeinde In Seon zieht der Polit-Apéro mehr Leute an als eine durchschnittliche Gemeindeversammlung.

Zu denken gibt am Polit-Apéro das Defizit des Hallenbads von fast einer Million Franken. Bild: Chris Iseli

160 Personen an einem Polit-Apéro: Die informelle Versammlung, jeweils einen Monat vor der Gemeindeversammlung, hat in Seon Tradition. Und verhindert Leerlauf. «Es bringt nichts, im Gemeinderat Projekte voranzutreiben, um an der Gemeindeversammlung zu merken, dass die Bürger nicht mitziehen», sagt Gemeindeammann Hans Peter Dössegger.

Am Polit-Apéro kann der Gemeinderat den Puls fühlen, die Bürger mitnehmen, sie involvieren; und anderseits bietet er den Rätinnen und Räten Gelegenheit, mit den Einwohnern ins Gespräch zu kommen.

Zusammenarbeit von Ortsbürger- und Einwohnergemeinde

Konkretes Beispiel: An der Gmeind vom 6. Juni will der Gemeinderat die Eigentumsverhältnisse für ein Grundstück klären, auf das das Feuerwehrmagazin zu stehen kommen soll. Das heisst: Die Besitzer, die Ortsbürger, müssen dem Verkauf von 4754 Quadratmetern Land zum Preis von 350 Franken pro Quadratmeter zustimmen; gleichzeitig muss die Einwohnergemeinde dem Kauf zu diesen Bedingungen den Segen geben. Am Polit-Apéro gibts dazu keine Fragen.

Gemeindeammann Hans Peter Dössegger. Bild: Peter Weingartner

Der Ortsbürgergemeinde verdankt Seon Hallenbad und Schützenhaus. Neu überlässt sie, ebenfalls im Baurecht, den Boden für ein drittes Fussballfeld. Für beide Vorhaben, Feuerwehr und Fussball, werden Mitglieder für die Baukommission gesucht. Polit-Apéro als Gelegenheit!

Radweg, Photovoltaik und Hallenbad geben zu diskutieren

An der Veranstaltung wird über laufende und geplante Vorhaben der Gemeinde orientiert, aber auch die Gelegenheit geboten, zu sagen, wo der Schuh drückt, kritische Voten abzugeben, Fragen zu stellen. Also: seinen Kropf zu leeren. Und solche Themen gibts. Radweg Staufen–Seon, wo gemäss Vizeammann Otto Walti «nächstes Jahr etwas passieren sollte». Oder Photovoltaik auf gemeindeeigenen Bauten, wo es nicht allen schnell genug geht. Oder Räume auf dem Hallenbad – ehemalige Arztpraxen –, die nicht vermietet sind. Da, so Dössegger, überlege sich die Gemeinde, selber Räume zu nutzen, das gäbe «mehr Luft im Gemeindehaus».

Das Thema Jugendtreff, nicht nachmittags, sondern abends, führt am Dienstag zu gröberem Raunen, ja Murren. Beides wahrzunehmen, das Bedürfnis nach Raum und die Skepsis, gehört zur Pulsnahme. Zu reden gibt in Seon ebenfalls eine kürzlich gemachte Verkehrszählung an 14 Stellen, auch in Wohnquartieren, und das mit der Aufnahme der Nummernschilder. Ein Teil des grossen Themas «Verkehrs- und Netzstrategie 2035».

Gemeinderat Markus Rihner. Bild: Peter Weingartner

Die Verkehrszählung soll zeigen, welcher Verkehr hausgemacht ist und welcher auch als Transitverkehr in Stosszeiten die Wohnquartiere heimsucht und Verkehr auf andere Schleichwege bringt. Sie harrt noch der Auswertung.

Das Hallenbad kostete Seon fast eine Million

Die Rechnung 2022, ebenfalls ein Geschäft an der nächsten Gmeind, schliesst mit einem Gewinn von 2,3 Millionen Franken ab. Dank defensiver Budgetierung, meint Gemeinderat Markus Rihner. Dadurch geht auch die Verschuldung zurück. Zu denken gibt das Defizit des Hallenbads: 952’000 Franken. Corona mag da mitverantwortlich sein, doch «wir können nicht jedes Jahr eine Million Defizit machen».

Die bereits laufenden und die zukünftigen Bauvorhaben werden Seon noch länger beschäftigen. Die Sanierung der Egliswiler- und Unterdorfstrasse hat vor kurzem begonnen. Da ist der Ersatz der Aabachbrücke die «grösste Herausforderung».

Stefan Jetzer ist neuer Gemeindeschreiber und Verwaltungsleiter ab 1. Juni. Bild: Peter Weingartner

Einschränkungen des Verkehrsflusses wirds auch beim Ausbau der Seetalstrasse geben: neuer Belag (Lärmschutz), Gehwegverbreiterung, Kreisel mit Innenring, Mehrzweckstreifen mit Fussgängerschutzinsel, Gleisabstandsvergrösserung. Zukunftsmusik: Die Ausführung ist in den Jahren 2027 und 2028 vorgesehen. Ein Werk, das 5,83 Millionen kostet, für die die Gemeinde zu 35 Prozent aufkommen muss. Werkleitungen (Entwässerung, Wasser- und Stromversorgung, Strassenbeleuchtung, Swisscom- und Kabelfernsehleitungen) sind zu sanieren. Die Kandelaber für die Beleuchtung werden erneuert; zu den 17 bestehenden Standorten kommen fünf neue. «LED», beruhigt der Gemeindeammann in der Diskussion über Stromsparmassnahmen, «Dimmung möglich».

Und schliesslich stellt sich Stefan Jetzer, ab 1. Juni Gemeindeschreiber und Leiter der Verwaltung, der Bevölkerung vor.