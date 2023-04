Seon Kanton saniert zentrale Verkehrsachse: Vier Fahrverbote und ein Einbahnregime zwischen Seon und Egliswil Dieses Jahr plant der Kanton grosse Strassensanierung in Seon. Um unerwünschten Schleichverkehr zu vermeiden, verhängt der Gemeinderat nun Fahrverbote.

Weil die Egliswilerstrasse (rechts im Bild) saniert wird, wird unter anderen auf dem Birchmattweg ein Fahrverbot verhängt. Bild: CH Media

(Dezember 2019)

Ab Mai saniert der Kanton eine zentrale Verkehrsachse des Seetals, die Seoner Unterdorf- und die Egliswilerstrasse (K 375). Gleichzeitig ersetzt er die Aabachbrücke. Alle Investitionen des Kantons in das regionale Strassennetz gibt es hier.

Mit den Sanierungen wird auch ein neues Verkehrsregime im Dorf verhängt. Das geht aus einer Signalisationsverfügung hervor, die im kantonalen Amtsblatt publiziert wurde: Der Gemeinderat beantragt auf vier Strassen ein Verbot für Motorwagen und Motorräder, ausgenommen sind Zubringerdienst und Landwirtschaft.

Das betrifft Teile der Birackerstrasse, der Birchmattstrasse, des Landwirtschaftswegs Allmend-Binzeholz und der Webereistrasse. Der für den Verkehr zuständige Vizeammann Otto Walti erklärt, das seien übliche Massnahmen gegen den Schleichverkehr während der Bauzeit.

Einbahnregime in Richtung Egliswil

Laut Bauablauf beginnen im April bereits die Vorbereitungen, ab Mai wird dann gebaut. Screenshot:

Kanton Aargau

Die Vorbereitungen beginnen am 11. April, die Bauphasen selber am 8. Mai. Fertig sein will man bis Dezember 2024. In dieser Zeit soll der Strassenbelag durch einen lärmoptimierten Belag ersetzt, die Fussgängerquerungen angepasst und die Bushaltestellen behindertengerecht umgebaut werden. Die Aabachbrücke wird durch einen Neubau ersetzt. Mit den Massnahmen will der Kanton die Verkehrssicherheit erhöhen und gleichzeitig diverse Werkleitungen (Wasser, Abwasser, Elektrizität und Telekommunikation) erneuern.

Um die Bauzeit so kurz wie möglich zu halten, werden mehrere Bauetappen gleichzeitig realisiert, teilte der Kanton am Freitag mit. Darum gebe es verschiedene Verkehrslenkungsmassnahmen: «So wird zwischen Aabachstrasse und Unterdorfstrasse in den Bauphasen 1 und 2 ein Einbahnregime mit Fahrtrichtung Egliswil betrieben.» Die Umleitung erfolge über die Unterdorfstrasse (Ladenstrasse). In Bauphasen 6 bis 8 wird eine Lichtsignalanlage eingesetzt.