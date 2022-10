Seon Mörsergranate durch Fachleute der Armee geborgen Anlässlich einer Hilfeleistung konnte ausserhalb eines Hauses in Seon Mörsergranaten festgestellt werden. Fachleute der Armee erkannte diese als ungefährlich und transportieren diese ab.

Kantonspolizei Aargau

Anlässlich einer medizinischen Hilfeleistung stellten Ambulanz und Kantonspolizei Aargau mehrere Mörsergranaten ausserhalb eines Hauses an der Lenzburgerstrasse in Seon fest. Der Vorfall ereignete sich am Montagvormittag, wie die Aargauer Kantonspolizei mitteilt.

Die Mörsergranaten lagen auf dem Dach eines Schuppens sowie in einem Gebüsch. Die genannten Fundorte wurden polizeilich abgesperrt. Zur Bergung und Abtransport der Granaten wurde Fachleute der Armee hinzugezogen. Diese konnten feststellen, dass von den Sprengkörpern keine Gefahr mehr ausging. So waren diese bereits verschossen. Die Einsatzkräfte standen bis um zirka 14.30 Uhr im Einsatz. (nic)

