Seon Firma will am Rand des Industriegebiets «Birren» Erdmaterial zwischenlagern und aufbereiten Erde ist ein wertvolles Gut. Um unverschmutzten Aushub teilweise wiederverwenden zu können, will die Hauri Kiesgruben und Transport AG ein bislang kaum genutztes Grundstück in Seon aktivieren.

Wo heute vor allem Wiese ist, will die Hauri Kiesgruben und Transport AG künftig Erdmaterial aufbereiten, um es wiederverwenden zu können. Bild: Eva Wanner

Lager- und Umschlagplatz für Baustoffe und Lagerplatz beim Tannlihag, am Rande des Industriegebiets «Birren» in Seon. So viel verrät das Baugesuch. Ausserdem, dass die Bauherrin die Hauri Kiesgruben und Transport AG ist und sie 150’000 Franken in das Projekt investieren will. Beigelegt sind Pläne, die mit den restlichen Unterlagen noch bis am 22. Mai auf der Gemeindeverwaltung von Seon eingesehen werden können.

Was genau hinter dem Gesuch steckt, verrät auf Anfrage Roland Bertschi, Mitglied der Geschäftsleitung der Hauri Kiesgruben und Transport AG. Heute, so sagt er, befinden sich auf dem Grundstück bereits zwei Gebäude, die als Magazin für ein Baugeschäft dienen, sowie eine Lagerhalle. Der Rest des gemäss Geoportal agis 18’500 Quadratmeter grossen Geländes werde als Grasland genutzt, so Bertschi.

Standort sei ideal

Künftig will die Hauri Kiesgruben und Transport AG an diesem Ort unverschmutztes Erdmaterial – also ohne Beton, chemische Stoffe oder Ähnlichem darin – zwischenlagern und aufbereiten. «Der Baustoff bekommt in der Kreislaufwirtschaft immer grössere Bedeutung. Anfallendes Material von Erd- und Rückbauarbeiten wird wenn möglich aussortiert und triagiert, damit das wiederverwendbare Material zurück in den Materialkreislauf geführt werden kann», erklärt Bertschi, was auf dem Grundstück passieren soll.

Diese Aufbereitung müsse zonengerecht ausgeführt werden. Das betreffende Land, das der AG gehört, liegt in der Arbeitszone II. Es sei deshalb ideal für das Projekt.

Auf der Fläche, die nicht für die Aufbereitung benötigt wird, würden Arbeitsgeräte und Material gelagert. Das Gelände werde nicht permanent besetzt sein, Bertschi rechnet mit Mehrverkehr von einer bis zehn Fahrten pro Tag. Je nachdem, denn: «Die Triagierung und Materialaufbereitung erfolgt je nach Anfall von Material.»