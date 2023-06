Seon Im Gebiet Spittelmatt stellt die Gemeinde die Weichen für den Fussballplatz und das Feuerwehrmagazin Die Gemeindeversammlung in Seon entscheidet über stattliche Beträge, für das Gebiet Spittelmatt genauso wie für die Seetalstrasse Süd.

Hinter dem Hallenbad sind das neue Feuerwehrmagazin sowie der zusätzliche Fussballplatz geplant. Bild: zvg

Nächster Schritt auf dem Weg zum neuen Feuerwehrmagazin und zum zusätzlichen Fussballplatz in Seon: Sowohl die Ortsbürger- als auch die Einwohnergemeindeversammlung entscheiden über die Zukunft eines Teils der insgesamt rund 88’170 Quadratmeter grossen Parzelle im Gebiet Spittelmatt.

Konkret soll für die FC-Spielfelder ein Baurechtsvertrag abgeschlossen werden. Denn für die bestehenden Plätze und Anlagen des Fussballclubs, die sich heute darauf befinden und die der Ortsbürgergemeinde gehören, sind bis dato weder Vereinbarungen noch Abgeltungen festgelegt. Der Gemeinderat möchte die Gelegenheit nutzen, die Rechtsverhältnisse gesamthaft zu regeln. Eine solche Klärung, so die Meinung der Behörde, sollte zu mehr Sicherheit führen und im Interesse beider Parteien liegen, also der Ortsbürger- und der Einwohnergemeinde.

Auf die Erhebung eines Baurechtszinses soll verzichtet werden

Das unentgeltliche Baurecht soll auf 50 Jahre eingeräumt werden und übertragbar und vererblich sein. Sind gebührenpflichtige Parkplätze oder sonstige Bauten gewünscht, werden diese durch die Ortsbürgergemeinde Seon erstellt und betrieben. Die für die FC-Felder benötigte Grundfläche umfasst rund 30’400 Quadratmeter.

Für die Fussballplätze werden rund 30’400 Quadratmeter benötigt, für das Feuerwehrmagazin 4755 Quadratmeter. Bild: zvg

Der Landanteil für das geplante Feuerwehrmagazin wurde mit 4755 Quadratmeter ermittelt. Diese Fläche in der Zone für öffentliche Bauten soll für 1,66 Mio. Franken von der Ortsbürger- an die Einwohnergemeinde verkauft werden. Bevor kostenintensive Schritte für die Planung des Neubaus in die Wege geleitet werden, möchte der Gemeinderat «die Eigentumsverhältnisse geklärt wissen», heisst es in der Versammlungsbroschüre.

Täglich sind rund 14’000 Fahrzeuge unterwegs

Weiter entscheiden die Stimmberechtigten am Freitag, 16. Juni, über Kreditabrechnungen sowie Kredite von 2,06 Mio. Franken und 1,98 Mio. Franken für die Sanierung und Umgestaltung der Seetalstrasse Süd sowie den Ausbau und Ersatz der Werkleitungen. Der Abschnitt mit einer Länge von rund 920 Metern zwischen Abschnitt Kreisel Sternen und Jägersteg liegt im Innerortsbereich. Das tägliche Verkehrsaufkommen beträgt rund 14’000 Fahrzeuge.

Die Visualisierung zeigt den Mehrzweckstreifen zwischen altem Schulhaus und Bahnübergang Ausserdorfstrasse, mit dem die Seetalstrasse ergänzt werden soll. Bild: zvg

Vorgesehen ist, den Strassenoberbau zu ersetzen, einen Mehrzweckstreifen umzusetzen, einen lärmoptimierten Belag einzubauen, die Bushaltestelle Post/Bahnhof zu sanieren und die Verkehrssicherheit zu erhöhen. Der Gemeindeanteil an den Gesamtkosten von voraussichtlich 5,83 Mio. Franken beträgt 35 Prozent.

Die Jahresrechnung 2022 der Einwohnergemeinde schliesst mit einem Plus von 2,29 Mio. Franken ab. Budgetiert waren 468’400 Franken. Zum besseren Ergebnis hat laut Gemeinderat vor allem das Steuerergebnis beigetragen.