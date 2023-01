Tele M1

Seon «Ich bin froh, dass mein Mann das nicht mehr miterleben muss»: Thuja-Baum ist nun doch gefallen Das Aargauer Obergericht bestätigte: Der umstrittene Baum in einem Seoner Garten muss weg. Für die Besitzerin war die Fällung ein emotionaler Moment.

Während mehrerer Jahrzehnte stand im Garten von Rita Rufli in Seon ein 15 Meter hoher Thuja-Baum. Er war damit zu hoch für den Grenzabstand. Bei über sechs Metern Höhe hätte dieser ebenfalls sechs Meter betragen müssen, es waren aber nur rund 4,8 Meter. Das hatte das Bezirksgericht Lenzburg im September 2019 bei einem Augenschein festgestellt.

Dieser fand statt, weil die Nachbarn geklagt hatten. «Es geht in erster Linie um seine schiere Masse und Höhe», hielt der Anwalt besagter Nachbarn damals gegenüber der AZ fest. Und weiter: Der Baum stelle eine Gefahr für ihr Haus dar, könnte umfallen oder bei einem Brand ihr Holzhaus mit entzünden.

Weil es dem Baum zu stark schaden würde, lehnte Rufli ab, dass er auf sechs Meter gestutzt wird. Es blieb also nur das Fällen. Der Gerichtspräsident hatte damals beim Augenschein einen Vergleich vorgeschlagen: Die Nachbarn könnten sich an den Kosten beteiligen. Das hätten sie auch getan. Rufli lehnte jedoch ab mit den Worten: «Wenn sie nicht alles zahlen, unterschreibe ich gar nichts. Da bin ich hart, denn jetzt bin ich auch wütend.» Der Gerichtspräsident meinte, es bliebe ihm nichts anderes übrig, als «den Baum aus dem Paradies zu jagen». Innert sechs Monate hätte er gefällt werden müssen.

Die Besitzerin des Baums zog das Urteil jedoch weiter an das Obergericht. Und unterlag. Auch die zweite Instanz entschied, dass der Baum wegmuss. Am Dienstag wurde er gemäss «ArgoviaToday» gefällt. Es war laut Video und Bericht der Plattform ein sehr emotionaler Moment für Rufli, als sie ihren «Lebensbaum» fallen sah. Sie fragte sich, welchem Nachbarn «ein so wunderschöner Baum im Weg steht für nichts und wieder nichts». Sie könne es nicht begreifen. Froh sei sie, dass ihr inzwischen verstorbener Mann nicht mehr mitbekommen müsse, dass der Baum weg sei. (az)