Seon Herrschaft über Fahrzeug verloren: 28-jähriger Autolenker nach Kollision verletzt Am Dienstag verlor ein 28-jähriger Automobilist die Herrschaft über sein Fahrzeug und kollidierte mit dem korrekt entgegenkommenden Auto. Der Lenker verletzte sich dabei leicht und wurde durch die Ambulanz ins Spital gebracht

4 Bilder 4 Bilder Der 28-jährige Lenker geriet mit seinem Fahrzeug am rechten Strassenrand in die Grasnarbe worauf er die Herrschaft über sein Fahrzeug verlor. Kapo AG

Der Unfall ereignete sich am Dienstagmorgen, kurz nach 7 Uhr, in Seon. Ein 28-jähriger Autolenker fuhr mit seinem VW Polo von Seon herkommend, auf der Schafisheimerstrasse, in Richtung Schafisheim. Dabei geriet er mit seinem Fahrzeug, am rechten Strassenrand, in die Grasnarbe worauf er die Herrschaft über sein Fahrzeug verlor, ins Schleuder kam und mit dem korrekt entgegenkommenden Auto kollidierte.

Ein Lenker wurde dabei leicht verletzt und musste durch die Ambulanz ins Spital gebracht werden. An beiden Autos entstand grosser Sachschaden. Die Kantonspolizei Aargau klärt nun den genauen Unfallhergang ab. Der Unfalllenker wird bei der zuständigen Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht.

Aktuelle Polizeibilder vom September 2021: